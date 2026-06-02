Galán advierte que el presidente Petro arriesga la estabilidad del país al intervenir en política

Por medio de un video publicado en su cuenta de X, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro, rechazando la participación en política del mandatario nacional en la campaña presidencial del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

En el mensaje, el alcalde Galán resalta que los mandatarios de todos los niveles —nacionales, locales o regionales— deben garantizar que las elecciones se realicen sin injerencia política.

“Quienes estamos en el ejercicio de gobierno, ya sea local o nacional, tenemos la responsabilidad de dar garantías a ambos candidatos. Las elecciones se deben desarrollar sin injerencia del presidente ni de otro funcionario público”, concluyó.

Pero el alcalde de Bogotá fue más directo y se refirió a la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro deje el cargo para ponerse al frente de la campaña de Iván Cepeda. Galán reiteró que, de acuerdo con la Constitución y la ley, “el presidente no puede participar en política. Ni de frente ni por debajo de cuerda. No puede hacer política electoral”, por lo que concluye que actuar de esa manera, sin respetar las reglas, pone en riesgo la estabilidad del país.



“Respetar las reglas de juego es fundamental para asegurar la estabilidad de nuestro país. Esa estabilidad se pone en el más grave riesgo y peligro si quien promueve romper esas reglas es el mismo jefe del Estado”, concluyó.

Entre tanto, en el mensaje le pidió al presidente Petro que respete las instituciones encargadas de llevar a cabo las elecciones. Asimismo, señaló que él, como mandatario nacional, no puede determinar quién es el ganador de cada comicio.

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“Colombia se expresó en las urnas el pasado 31 de mayo. No es al presidente de la República a quien le corresponde declarar el resultado de una elección. Es a la autoridad electoral, encabezada en esta etapa por los jueces de la República”, aseguró.