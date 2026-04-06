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Galán rechaza ataque de trabajador del metro a TransMilenio con una piedra; hay video

En el video se puede ver cómo el trabajador corre, se atraviesa en el carril exclusivo de TransMilenio y luego arroja la piedra.

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