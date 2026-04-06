Galán rechaza ataque de trabajador del metro a TransMilenio con una piedra; hay video

Este lunes, 6 de abril, en medio de una protesta por parte de algunos trabajadores del metro de Bogotá, quedó registrado en video la agresión de un empleado a un bus de TransMilenio que estaba pasando por la Avenida Primero de Mayo con Avenida NQS. Este hecho fue rechazado por el alcalde Carlos Fernando Galán.

"Esto es inaceptable. Es un hecho violento que no se puede aceptar por parte de nadie, y mucho menos de alguien que trabaja para la ciudad", escribió el mandatario.

En medio de los disturbios, este hombre comenzó a tirarle piedras a un TransMilenio en el que iban cerca de 20 personas. El conductor tuvo que frenar abruptamente tras el ataque del trabajador.

Luego de que el video se viralizara en redes sociales, el alcalde Galán rechazó este hecho violento e informó que el trabajador fue identificado y, posterirmente, despedido por la empresa contratista del metro. Asimismo, el mandatario local afirmó que se le interpondrá una denuncia penal en su contra.



"El hombre ya fue identificado y, con ayuda del Metro, TransMilenio interpondrá mañana la denuncia penal en su contra. Así mismo, fui informado de que ya fue despedido por el contratista del Metro", agregó Galán en su cuenta de X.