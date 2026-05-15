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Grave accidente de tránsito en la NQS de Bogotá deja un motociclista muerto tras choque con camión

Un motociclista murió tras chocar con un camión en la NQS con calle 47, en Bogotá. La vía hacia el norte permanece cerrada mientras criminalística adelanta la investigación.

Grave accidente de tránsito en la NQS de Bogotá deja un motocilcista muerto
Por: Nataly Barrera
|
Actualizado: 15 de may, 2026

Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana de este viernes, 15 de mayo, en la avenida NQS con calle 47, en sentido sur-norte, en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá. El siniestro vial involucró a un camión y una motocicleta y, de acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el conductor de la moto falleció en el lugar de los hechos.

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Según la información preliminar, el impacto entre los dos vehículos ocurrió en uno de los corredores más transitados de la capital, lo que ha generado una fuerte congestión vehicular en este sector de la ciudad. Tras el accidente, unidades de criminalística llegaron al sitio para adelantar las labores de inspección técnica y recolección de evidencias que permitan establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el choque.

Debido a estos procedimientos judiciales, la calzada en sentido sur-norte permanece cerrada de manera temporal, mientras avanzan las investigaciones. Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para que transiten con precaución y utilicen rutas alternas con el fin de evitar mayores retrasos en la movilidad.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Bogotá Tránsito informó: “Grupo de criminalística realiza labores de investigación en la NQS con calle 47, sentido sur-norte, debido a siniestro vial con fatalidad”.

Vías alternas

Ante la emergencia, la Secretaría de Movilidad recomendó tomar como desvíos la carrera 50, la carrera 68, la avenida Circunvalar y la carrera Séptima, corredores que pueden servir como alternativas para quienes se movilizan hacia el norte de la ciudad.

En el punto se presenta alta congestión vehicular y las autoridades mantienen presencia permanente para regular el tráfico. Por ahora, no se ha revelado la identidad del motociclista fallecido.

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Las autoridades reiteraron el llamado a todos los actores viales para respetar las normas de tránsito, mantener la prudencia en las vías y extremar las medidas de seguridad, especialmente en corredores de alto flujo como la avenida NQS.

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