Grave denuncia por suministro de agua en Ciudad Bolívar, Bogotá: “Hace dos meses no llega”

Los habitantes de Ciudad Bolívar en Bogotá llevan más de tres meses lidiando con cortes de agua continuos, lo que ha generado incomodidad e inseguridad en sus hogares. Javier Bonilla, líder social de la localidad, habló en Mañanas Blu y expresó su descontento sobre la situación actual, resaltando las necesidades básicas que se ven afectadas.

"Ciudad Bolívar viene presentando hace más de dos meses un racionamiento permanente, hay sectores donde hace más de dos meses no tienen agua, hay sectores de la localidad que, si bien se restablece el servicio, entonces un día se tiene agua, al otro día no se tiene agua o a los dos días no se tiene agua, luego vuelve y se restablece, pero es literalmente un hilito de agua en donde si usted con eso alcanzó a hacer algo bien, si no también”, dijo

¿Cuántas Personas Afectadas?

Con más de 800.000 habitantes, Ciudad Bolívar se convierte en un ejemplo alarmante de un problema extendido.

"Esta cantidad de personas enfrentan una crisis similar a la que sufrirían, por ejemplo, Bucaramanga o Pereira, al perder su acceso al agua. Aquí hay niños y ancianos que dependen de este recurso vital", agregó Bonilla.

Respuesta de las autoridades

Ante denuncias como las de Bonilla, el acueducto de Bogotá ha anunciado que el racionamiento de agua se debe en parte a un consumo excesivo del recurso. Diego Montero, gerente del sistema maestro del acueducto, justifica la mala presión del agua debido a la sobreexplotación en otras zonas de la ciudad. Montero también menciona que están trayendo agua adicional del sistema Sur para mitigar la crisis, aunque Bonilla responde: "No es suficiente; necesitamos soluciones a largo plazo."

Los cortes de agua han llevado a la comunidad a soluciones desesperadas, como recoger aguas lluvias para abastecer sus hogares. Este contexto de escasez ha generado un sentimiento de abandono en Ciudad Bolívar, que muchos residentes sienten como "el patio trasero de Bogotá". "Los funcionarios tienen que salir de sus oficinas y venir a ver cómo se vive aquí sin agua. Necesitamos soluciones reales, no más promesas vacías," afirma Bonilla.

Finalmente, Bonilla sostuvo que la situación actual no solo afecta el bienestar de la comunidad, sino que también resalta una problemática social y estructural que requiere atención inmediata. Es fundamental que las autoridades reconozcan la crisis y trabajen en conjunto con los ciudadanos para asegurar un acceso adecuado al agua. La comunidad de Ciudad Bolívar no se quedará en silencio; están decididos a hacer escuchar su voz.

