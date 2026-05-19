Hallan cuerpo cerca del frigorífico Guadalupe en Bogotá

En la mañana de este martes, las autoridades adelantan la recuperación de un cuerpo hallado en inmediaciones del frigorífico Guadalupe, en la localidad de Kennedy, en Bogotá, mientras avanzan las verificaciones para establecer si se trata de Yulixa Toloza, la mujer desaparecida hace seis días tras asistir a un centro estético.

La información fue dada a conocer por el concejal de Bogotá Leandro Castellanos, quien a través de su cuenta de X aseguró que unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá y del Cuerpo Oficial de Bomberos ya están al tanto del hallazgo.

“Mientras Bogotá sigue enfrentando graves problemas de control sobre centros estéticos clandestinos y presuntas redes ilegales, a esta hora la Policía y Bomberos adelantan la recuperación de un cuerpo cerca al frigorífico Guadalupe. Las autoridades verifican si se trataría de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años desaparecida tras un procedimiento estético en el sur de la capital”, escribió el cabildante.

Blu Radio confirmó que a esta hora, los bomberos y las autoridades intentan intentan ingresar a la zona, teniendo en cuenta que el cuerpo está flotando en las aguas del río Tunjuelito.



El caso que conmociona a Bogotá

La desaparición de Yulixa Toloza ha generado conmoción en Bogotá durante las últimas semanas. Según relataron sus familiares en entrevistas radiales, la mujer salió de su vivienda para practicarse un procedimiento estético y desde entonces se perdió todo rastro de su paradero.

En diálogo con medios Mañanas Blu, Diana, prima de la desaparecida, aseguró que la familia comenzó a notar inconsistencias en las versiones entregadas por las personas vinculadas al centro estético al que habría acudido Yulixa. Además, denunciaron demoras en la respuesta institucional y múltiples vacíos alrededor de la investigación.

Con el paso de los días, el caso empezó a tomar fuerza pública debido a las sospechas sobre posibles clínicas clandestinas y redes ilegales dedicadas a procedimientos estéticos sin controles sanitarios ni garantías para los pacientes.

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Familiares de Toloza habían advertido recientemente que temían un desenlace fatal, al tiempo que pedían acelerar las labores de búsqueda y rastreo. La incertidumbre aumentó luego de conocerse versiones sobre movimientos sospechosos y la posible manipulación de evidencias tras el procedimiento al que habría sido sometida.