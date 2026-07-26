Hombre que renunció y golpeó brutalmente a su exjefa fue dejado en libertad: esto es lo que se sabe

Otro caso de violencia contra la mujer ha causado indignación en Bogotá. Una empresaria resultó herida por un hombre que, de acuerdo con las denuncias conocidas hasta el momento, había renunciado horas antes a su trabajo y regresó al establecimiento para exigir el pago inmediato de su liquidación.

Como consecuencia del ataque, la mujer sufrió múltiples lesiones y el agresor fue capturado. Sin embargo, posteriormente recuperó la libertad, una decisión que despertó molestia y cuestionamientos entre la ciudadanía.

El caso ocurrió en una pastelería de la localidad de Usaquén y se hizo público luego de que en redes sociales se viralizara el video de las cámaras de seguridad, en el que quedó registrada la agresión y que rápidamente generó reacciones entre los ciudadanos.

De acuerdo con la información conocida, el hombre, identificado como Racifo Jesús Acosta Lizardo, de nacionalidad venezolana, habría exigido el pago inmediato de su salario y liquidación tras presentar la renuncia. La propietaria del establecimiento le respondió que el desembolso se realizaría a final de mes, lo que, al parecer, desató la agresión.



Video muestra agresión contra dueña de pastelería en Bogotá

Las cámaras de seguridad registraron una discusión que, en cuestión de segundos, escaló a una agresión física. En las imágenes se observa cómo el hombre golpea a la mujer en el rostro, la arrastra del cabello hasta la cocina y continúa propinándole varios golpes mientras ella pide ayuda.

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La víctima logró escapar hacia la zona de atención al público, pero volvió a caer tras ser empujada. Cuando varias personas se acercaron al establecimiento, el agresor intentó huir, aunque finalmente fue retenido hasta la llegada de la Policía.

En los últimos segundos del video se observa al hombre llorando mientras repite en varias ocasiones: "¿Qué hice, qué hice?", aún dentro del establecimiento.

Como consecuencia del ataque, la mujer sufrió fracturas en el rostro y múltiples contusiones, por lo que fue trasladada a un centro asistencial, donde continúa recibiendo atención médica.

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El hombre fue capturado y trasladado a la URI de Paloquemao, donde permaneció durante dos días. Posteriormente quedó en libertad. De hecho, la periodista Pilar Rodríguez reveló en X que el hombre habría asegurado que saldría en menos de 36 horas y que atentaría contra la vida de la víctima.

Carlos Fernando Galán rechazó que el agresor quedara en libertad

La decisión de dejar en libertad al presunto agresor también provocó la reacción del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien calificó la determinación como "inexplicable".

El mandatario aseguró que, aunque la Secretaría de Seguridad y la Policía actuaron oportunamente con la captura, "esta decisión es inaceptable y pone en claro riesgo a la víctima".

Galán pidió a las autoridades modificar el enfoque jurídico del caso para que sea investigado como tentativa de feminicidio y no únicamente como lesiones personales. Además, solicitó que se imponga una medida de aseguramiento mientras avanza el proceso y que se tengan en cuenta los antecedentes del presunto agresor.

Alcalde Galán pide pena al hombre que golepo a empresaria Redes Sociales

¿Qué podría enfrentar el presunto agresor?

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De acuerdo con lo establecido por la legislación colombiana, el caso podría enmarcarse inicialmente como un delito de lesiones personales, cuya pena varía según la gravedad de las heridas ocasionadas y los días de incapacidad que determine Medicina Legal.

No obstante, tras la solicitud del alcalde Galán, si existen elementos suficientes para imputar el delito de tentativa de feminicidio, las sanciones podrían ser más severas al tratarse de una agresión ocurrida en un contexto de violencia contra la mujer.