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Incautaron más de 10.000 dosis de droga en operativo en pagadiarios en la localidad de Santa Fe

Durante las inspecciones también fueron incautados celulares robados, bicicletas hurtadas y armas blancas ocultas en habitaciones de los inmuebles intervenidos.

Capturan pagadiarios en la localidad de Santa Fe
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 24 de may, 2026

Siete personas fueron capturadas y más de 10.000 dosis de droga fueron incautadas durante una intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá en varios pagadiarios de los barrios San Bernardo y Las Cruces, en la localidad de Santa Fe. Estos lugares fueron señalados por la comunidad como presuntos puntos de expendio de estupefacientes y otras actividades delictivas.

Como resultado de los registros, las autoridades encontraron cerca de 10.000 cápsulas de bazuco, más de mil gramos de marihuana, 11 papeletas de cocaína y más de dos millones de pesos en efectivo, que al parecer serían producto de la comercialización de estupefacientes.

El operativo fue desarrollado en ocho inmuebles del centro de Bogotá, con la participación de más de 200 uniformados de la Policía Metropolitana y personal de la Secretaría de Seguridad. Allí se realizaron inspecciones detalladas en habitaciones y zonas comunes para ubicar droga, armas y elementos vinculados a otros delitos.

Además, fueron encontrados celulares con reporte de hurto, cuatro bicicletas robadas, municiones y armas blancas, elementos que estaban ocultos dentro de los establecimientos intervenidos. En medio del operativo, una mujer intentó ocultar más de mil dosis de bazuco, varias dosis de marihuana y dinero en efectivo dentro de un peluche para evadir los controles policiales.

Tras la intervención, los siete capturados fueron dejados a disposición de las autoridades judiciales para responder por el delito de tráfico de estupefacientes, mientras que cuatro pagadiarios fueron suspendidos temporalmente por incumplir la normatividad vigente.

Captura por porte de drogas y armas

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