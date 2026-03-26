Indígenas emberá retuvieron a un motociclista tras un accidente de tránsito: hay denuncias

La Alcaldía de Bogotá anunció acciones legales tras un grave incidente ocurrido en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, donde integrantes de la comunidad Embera Katío habrían retenido durante varias horas a un motociclista luego de un accidente de tránsito registrado en inmediaciones del predio.

Según informó el Distrito, además de impedirle la salida, presuntamente le exigieron una suma de dinero a cambio de su liberación y retuvieron su motocicleta.

De acuerdo con el comunicado oficial, los hechos ocurrieron en la noche del 25 de marzo y fueron conocidos por los equipos institucionales que hacen presencia permanente en el lugar. La Administración Distrital señaló que intentó mediar la situación mediante el diálogo para evitar una escalada del conflicto y proteger la integridad de todos los involucrados. También intervinieron la Policía de Funza, la Alcaldía del municipio y la Defensoría del Pueblo.

Aunque finalmente el motociclista fue dejado en libertad, la Alcaldía de Carlos Fernando Galán rechazó públicamente lo ocurrido y advirtió que estos hechos pusieron en riesgo no solo al conductor, sino también a la comunidad asentada en el lugar, especialmente a los niños y niñas embera, quienes representan cerca de la mitad de la población que habita en La Florida.



Además, el Distrito denunció que desde la tarde del miércoles la comunidad ha impedido el ingreso de los equipos distritales al predio.

En su pronunciamiento, la administración distrital reiteró que La Florida es un bien público perteneciente al IDIPRON y que, por lo tanto, está bajo la jurisdicción ordinaria y no bajo la jurisdicción indígena. Asimismo, recordó que este espacio fue originalmente una infraestructura del sector Integración Social y que desde 2021 permanece ocupado por población embera como asentamiento.