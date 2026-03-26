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Indígenas emberá retuvieron a un motociclista tras un accidente de tránsito: hay denuncias

La Alcaldía de Bogotá denunció la retención de un motociclista por parte de integrantes de la comunidad Embera Katío asentada en La Florida, luego de un accidente de tránsito ocurrido en las inmediaciones del predio, y anunció acciones legales por estos hechos.

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