Intentaron robar camioneta a policía de fuerzas especiales sin saber quién era: mató a dos ladrones

Un intento de robo de una camioneta terminó con dos presuntos delincuentes muertos y otro herido, luego de que uno de los integrantes de las fuerzas especiales de la Policía Nacional reaccionara con su arma de fuego en el barrio La Francia, en la localidad de Puente Aranda, Bogotá.

De acuerdo con la información conocida por Blu Radio, tres sujetos llegaron hasta ese sector durante la noche con la intención de robar un vehículo. Sin embargo, no sabían que la persona a la que pretendían hurtar era un comando de las fuerzas especiales de la Policía Nacional, quien se encontraba armado y reaccionó ante el intento de robo.

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El uniformado disparó contra los delincuentes y, según el reporte conocido hasta el momento, una persona murió en el lugar donde se estaba cometiendo el hurto.

Tras el enfrentamiento, dos de los presuntos delincuentes habrían resultado lesionados y escaparon en una camioneta con dirección hacia el centro de Bogotá. Mientras funcionarios de criminalística de la Fiscalía realizaban la inspección del cuerpo, los cuadrantes de la Policía comenzaron la búsqueda del vehículo.



Las autoridades tenían la hipótesis de que los heridos podrían intentar ingresar a un centro médico para recibir atención.

Minutos después, la camioneta fue localizada frente al área de urgencias de la Clínica Mederi, en la carrera 30 con Américas. Al verificar el vehículo, los uniformados encontraron a una persona fallecida en la parte trasera.

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El conductor, que también sería uno de los presuntos delincuentes, habría ingresado al centro médico debido a las heridas que sufrió durante el hecho. Las autoridades iniciaron entonces las investigaciones para establecer exactamente qué ocurrió durante el intento de hurto.

Según la información conocida por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, los investigadores también verifican si esta camioneta habría sido utilizada en otros robos de vehículos ocurridos en Bogotá durante los últimos días.

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Las autoridades buscan establecer la identidad de los dos sujetos involucrados en el hecho y obtener la versión del hombre que resultó lesionado y fue llevado al centro médico.

La Policía no entregó declaraciones sobre el caso durante la madrugada. Según explicó el reporte, el comandante de la Policía de Bogotá entregaría durante las primeras horas de la mañana los detalles de lo ocurrido en el barrio La Francia.

El caso ocurrió en una zona de Puente Aranda donde, según se conoce, suelen registrarse robos de vehículos durante la noche. La investigación deberá establecer las circunstancias del enfrentamiento y la participación de los involucrados.