"Junto a nuestro hermanito Dilan": Denis Cruz da nuevo mensaje sobre la muerte de su hermana menor

En la mañana de este sábado 21 de marzo de 2026 se confirmó la muerte de Mayerly Cruz, hermana menor de Dilan Cruz, luego de no superar las graves heridas que sufrió en un accidente de tránsito registrado en el sur de Bogotá.

De acuerdo con la información preliminar, la joven permaneció durante varias horas en estado crítico en la Clínica Medical de Kennedy, a donde fue trasladada tras el siniestro vial. Pese a los esfuerzos del personal médico, falleció en el centro asistencial.

Horas antes de su deceso, su hermana Denis Cruz había hecho un llamado público a través de redes sociales solicitando atención oportuna y humanizada para intentar salvarle la vida. Tras confirmarse la muerte, familiares y allegados expresaron su dolor mediante mensajes difundidos en plataformas digitales.

La madre de la joven, Yenny Alejandra Medina, también se pronunció con un mensaje de despedida, mientras que ciudadanos manifestaron su solidaridad con la familia, recordando la historia que han atravesado en los últimos años.



“Dios, devuélveme a mi hija”, comentó en una de las publicaciones de su hija Yenny Alejandra. El fallecimiento de Mayerly Cruz revive el luto en la familia de Dilan Cruz, quien murió en noviembre de 2019 tras resultar herido durante las movilizaciones del paro nacional en la capital del país.

Esta fue la última publicación de la hermana menor de Dilan Cruz tras un accidente en Bogotá

Mamá de la hermana menor de Dilan Cruz se pronuncia tras muerte de su hija en accidente en Bogotá

Tras horas de la confirmación de la noticia, Denise escribió un mensaje en sus redes: "Te fuiste… y con eso sentí que se fue una parte de mí. No sé cómo seguir sin ti, no sé de dónde voy a sacar fuerzas cuando siento que ya no me quedan. No entiendo esto, no logro entender los planes de Dios… estoy enfadada, no lo asimilo, estoy rota. Me duele el pecho, el alma, me duele la vida sin ti", dijo.

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Además, añadió: "Pero sé que ahora estás en un lugar mejor, junto a nuestro hermanito Dilan… mis dos angelitos, dos almas que siempre estuvieron conectadas, tanto que ni la muerte pudo separarlos".

Denis terminó su mensaje afirmando que extrañará a su hermana por siempre, acompañado de fotos de momentos de alegría juntas.