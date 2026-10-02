Ladrón compró carne y hasta rines para su taxi con tarjeta de crédito que robó a pasajero en Bogotá

Más de $17 millones fueron gastados con la tarjeta de crédito de un pasajero que tomó un taxi en Chapinero después de salir de rumba y terminó descubriendo que, presuntamente, el mismo conductor que lo transportó habría utilizado sus documentos y su tarjeta para hacer compras en diferentes puntos de Bogotá.

El joven, de 30 años, contó que salió de un reconocido bar de la zola alrededor de las 3:00 de la mañana. Mientras su acompañante tomó el primer taxi que encontró, él esperó el siguiente vehículo para regresar hacia el sur de la ciudad.

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El trayecto, según relató, terminó siendo mucho más largo de lo esperado. El taxista tardó cerca de tres horas en llevarlo hasta Palermo Sur y, en lugar de dejarlo frente a su vivienda, lo dejó aproximadamente dos calles antes.

Cuando despertó y revisó sus cuentas, encontró varios movimientos que no reconocía. Al verificar las cámaras de seguridad de algunos establecimientos donde se realizaron las compras, encontró una imagen que le llamó la atención: el hombre que aparecía utilizando su tarjeta sería el mismo taxista que lo había transportado.



¿Qué compró el taxista con la tarjeta?

Según el relato del afectado, el conductor habría recorrido diferentes establecimientos utilizando su tarjeta de crédito y su documento de identidad.

Entre las compras identificadas aparecen alimentos, electrodomésticos y hasta rines para un vehículo. En total, los movimientos que el pasajero logró establecer superarían los $17 millones.

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El joven también aseguró que el taxista y él tienen diferencias físicas evidentes y de edad, por lo que cuestionó cómo pudo utilizarse su documento para realizar las compras.

“Pues la sorpresa fue que el taxista que me había recogido era el mismo mismo que estaba pues yendo de lugar en lugar a gastar, a gastarse la plata con mi cédula y pues con mi tarjeta”.

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El afectado interpuso la denuncia y espera que las autoridades determinen quiénes participaron en el robo y puedan identificar al responsable a partir de las cámaras de seguridad.

Por otro lado, el segundo caso ocurrió en Ciudad Bolívar y tuvo como víctima a un hombre que comercializa equipos tecnológicos y que recibió varias solicitudes de domicilios que inicialmente parecían ser ventas.

Primero, una mujer le pidió llevar un dron de alto valor hasta un sector del sur de Bogotá. Después recibió llamadas para entregar cámaras fotográficas en la misma zona.

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Cuando llegó al lugar del primer domicilio, nadie salió a recibirlo. Sin embargo, cuando acudió posteriormente a entregar una de las cámaras, tres hombres lo estaban esperando.

El comerciante llevaba cámaras instaladas en su motocicleta y estas alcanzaron a registrar parte del robo. Según su relato, uno de los delincuentes tomó las maletas con los equipos, otro lo requisó y un tercero, que portaba un revólver, le quitó los celulares y le exigió las claves.

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“Justo llegó como a un parque. Ahí en el parque es cuando la persona me dice, ah, usted es el de las cámaras, te estamos esperando”, comentó a Blu Radio.

Después de quitarle las llaves de la motocicleta, el comerciante logró escapar y dirigirse a un CAI. Posteriormente consiguió recuperar su número telefónico en otro equipo y comenzó a recibir mensajes que alertaban sobre movimientos en sus cuentas de Daviplata, Nequi y otras plataformas.

El robo, entre los equipos tecnológicos y el dinero retirado de sus cuentas, supera los $37 millones. Las cámaras que llevaba en la motocicleta quedaron como parte del material que podría ayudar a identificar a los responsables.