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Las localidades más inseguras de Bogotá: podría vivir en un barrio peligroso sin saberlo

El índice de seguridad de Bogotá ubicó a tres localidades con los puntajes más bajos y mostró cambios frente a la medición de 2024.

inseguridad.jpg
Mujer percibe inseguridad al hablar por teléfono mientras camina por la calle.
Foto: imagen de archivo, Magnific.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de oct, 2026

La Fundación ProBogotá reveló el Índice Integral de Seguridad de las Localidades 2025, una medición que analiza delincuencia, percepción ciudadana, resultados operativos de las autoridades y condiciones sociales. Según el informe, Antonio Nariño, Los Mártires y Puente Aranda se encuentran entre las localidades con mayores desafíos en materia de seguridad.

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El promedio general de Bogotá fue de 4,8 puntos, mientras que Antonio Nariño obtuvo 3,72, Los Mártires 4,00 y Puente Aranda 4,10.

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¿Cuáles son las localidades con menor puntaje en seguridad?

De acuerdo con el índice, la clasificación inicia con Fontibón, con 5,70 puntos; Usaquén, con 5,66, y Usme, con 5,60. Después aparecen San Cristóbal, La Candelaria, Tunjuelito, Chapinero, Bosa, Kennedy, Suba, Teusaquillo, Santa Fe, Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Engativá.

En la parte inferior de la clasificación se encuentran Puente Aranda, con 4,10 puntos; Los Mártires, con 4,00, y Antonio Nariño, con 3,72.

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La clasificación completa es:

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Localidad Antonio Nariño
Localidad Antonio Nariño
Alcaldía de Bogotá

  1. Fontibón: 5,70 puntos.
  2. Usaquén: 5,66 puntos.
  3. Usme: 5,60 puntos.
  4. San Cristóbal.
  5. La Candelaria.
  6. Tunjuelito.
  7. Chapinero.
  8. Bosa.
  9. Kennedy.
  10. Suba.
  11. Teusaquillo.
  12. Santa Fe.
  13. Barrios Unidos.
  14. Rafael Uribe Uribe.
  15. Ciudad Bolívar.
  16. Engativá.
  17. Puente Aranda: 4,10 puntos.
  18. Los Mártires: 4,00 puntos.
  19. Antonio Nariño: 3,72 puntos.

El informe señala que Antonio Nariño registró uno de los mayores descensos frente a mediciones anteriores. En 2024 ocupaba el noveno lugar y estaba por encima del promedio de Bogotá, pero en 2025 pasó a la última posición.

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¿Por qué Antonio Nariño quedó en el último lugar?

Uno de los factores que incidió en el resultado fue la percepción de los ciudadanos sobre el servicio de la Policía. Solo el 15,4 % de los habitantes consultados manifestó una valoración positiva de la labor de la institución, la cifra más baja entre las localidades evaluadas.

También se registraron dificultades en los resultados operativos. Antonio Nariño presentó los indicadores más bajos de Bogotá en recuperación de automotores y capturas por delitos sexuales.

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El Índice Integral de Seguridad analiza cuatro dimensiones: Ambiente de Seguridad, Delitos y Comportamientos Incívicos, Resultados Operativos y Percepción de Seguridad.

Los resultados también muestran diferencias entre los indicadores: mientras la percepción sobre seguridad y la valoración del trabajo de la Policía mejoraron en buena parte de Bogotá, la victimización aumentó en la mayoría de las localidades evaluadas. Esto evidencia que el índice contempla diferentes variables para analizar la seguridad de cada zona.

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