TransMilenio confirmó cierre de vagón de estación en el sur a partir de esta fecha

TransMilenio continúa realizando ajustes y trabajos de renovación en diferentes puntos de la ciudad con el objetivo de mejorar las condiciones del servicio, fortalecer la seguridad y facilitar la operación para los usuarios. En ese marco, el sistema anunció un cierre temporal en la estación Biblioteca Tintal, que afectará únicamente el vagón 2 y la taquilla externa.

De acuerdo con TransMilenio, estas intervenciones hacen parte de una serie de trabajos técnicos orientados a optimizar las condiciones de seguridad de la estación, mejorar el sistema anticolados y realizar algunas adecuaciones necesarias para el funcionamiento del punto.

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Los trabajos se desarrollarán en una zona que también ha tenido cambios recientes debido a las obras de infraestructura que se adelantan en el sector, entre ellas la construcción de la rotonda ubicada entre la avenida de Las Américas y la avenida Ciudad de Cali, así como la reciente entrada en operación de la estación Patio Bonito.

Estación Biblioteca Tintal // Foto: Google Maps

¿Desde qué fecha habrá cierre temporal en la estación Biblioteca Tintal?

El cierre temporal comenzará este sábado 3 de octubre y se extenderá hasta el 17 de octubre. Durante este periodo, las rutas BF26 y FM51 trasladarán temporalmente su operación hacia la estación Patio Bonito.



Sin embargo, los usuarios deben tener en cuenta que la medida no implica el cierre total de Biblioteca Tintal. El vagón 1 continuará funcionando con normalidad, por lo que las rutas F19, F28, F23, B28, C19 y J23 seguirán prestando su servicio desde este punto.

De esta manera, los miles de pasajeros que utilizan diariamente la estación podrán continuar accediendo al sistema, aunque deberán tener en cuenta los cambios temporales en la operación y desplazarse a Patio Bonito si necesitan utilizar las rutas BF26 o FM51.

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TransMilenio recomienda a los usuarios planear sus recorridos con anticipación y consultar los canales oficiales del sistema para conocer cualquier modificación adicional mientras avanzan las obras.