Vive Claro cumple su primer año en Bogotá con más de 300.000 asistentes y 36.000 empleos generados

Vive Claro Distrito Cultural presentó el balance de su primer año de operación en Bogotá. En doce meses, el escenario recibió a más de 300.000 asistentes y a más de 50 artistas, además de registrar ventas superiores a 131.000 cervezas y 50.000 hamburguesas. Las cifras dan cuenta de su papel en el turismo, el empleo y la actividad económica de la capital colombiana.

Los artistas y eventos que pasaron por Vive Claro

Durante su primer año, la tarima de Vive Claro recibió conciertos de Green Day, Guns N' Roses, Imagine Dragons, Linkin Park, Shakira, Blessd, My Chemical Romance y Ed Sheeran. A la programación musical se sumaron eventos como el Claro Fútbol Fest y Voces por la Vida.

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Un público que repite

Entre los datos del balance se destaca la fidelidad del público: más de 250 personas han asistido, o comprado entradas, para al menos cinco conciertos en el estadio Vive Claro.

Turismo de conciertos: visitantes de otras ciudades y países

Los conciertos en Bogotá también movilizaron viajeros. Más del 25 % de los asistentes llegó desde ciudades distintas a la capital y el 8 % provino de otros países.



Principales ciudades y países de origen

Entre los visitantes nacionales, las principales ciudades de origen fueron Medellín, Cali, Barranquilla, Soacha y Bucaramanga. En cuanto al público internacional, se destacaron asistentes procedentes de Estados Unidos, Ecuador, Venezuela, Panamá y Costa Rica.

La operación detrás de cada espectáculo

Cada show en Vive Claro requiere una operación logística de gran escala. Solo en el área de alimentos y bebidas trabajan alrededor de 620 personas por evento: 250 en bebidas y 370 en restaurantes.

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Lo que más se consumió en el primer año

En el primer año se vendieron más de 131.000 cervezas y 76.000 unidades de agua. En comida, la hamburguesa fue el producto más vendido, con más de 50.000 unidades, seguida por más de 12.000 sándwiches.

Impacto económico en Bogotá

Las cifras consolidadas para el primer aniversario registran más de 36.000 empleos directos, indirectos e inducidos. A esto se suman más de $34.000 millones en impuestos y más de $82.000 millones asociados al turismo.

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Sostenibilidad: certificaciones y gestión de residuos

En febrero de 2026, Vive Claro se convirtió en el primer venue tipo estadio de Suramérica en recibir el Certificado Venue Sostenible de BGreenly. Además, obtuvo el Certificado ORO de Evento Zero Waste, otorgado por Global Zero Waste.

87,98 toneladas de residuos gestionados

Entre agosto de 2025 y agosto de 2026 se gestionaron más de 87,98 toneladas de residuos sólidos con total circularidad, a través de aliados especializados. La distribución fue la siguiente: 41 % correspondió a residuos aprovechables, 32 % a coprocesables, 18 % a madera y 10 % a residuos orgánicos.

Monitoreo de ruido

Durante los conciertos se han realizado más de 80 horas de monitoreo de ruido.

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Acciones sociales y apoyo humanitario

El escenario también participó en iniciativas de apoyo social. Junto con la Fundación Juntos Se Puede, Vive Claro apoyó la recolección de donaciones para los afectados por el terremoto en Venezuela. Posteriormente, tras el terremoto del 10 de agosto, funcionó como centro de acopio y voluntariado para recibir ayudas, en alianza con la Presidencia de la República.

Un ecosistema comercial en torno al entretenimiento en vivo

Alrededor de los espectáculos se ha consolidado una red comercial. Vive Claro cuenta con 21 patrocinadores de sectores como tecnología, retail, bebidas, aerolíneas, automotor, confitería y medios de comunicación. Asimismo, 16 marcas han desarrollado stands y activaciones dentro del Distrito Cultural.

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El balance de doce meses

El primer año de Vive Claro Distrito Cultural deja indicadores en asistencia, turismo, empleo, recaudo de impuestos, sostenibilidad y acción social. Los datos reflejan la llegada de artistas internacionales a Bogotá, el desplazamiento de visitantes nacionales y extranjeros, el trabajo de cientos de personas en cada espectáculo y un público que ha regresado de forma recurrente al escenario.