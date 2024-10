Le robaron bicicleta a joven promesa del ciclismo en Bogotá

Un joven ciclista de Bogotá fue víctima de un robo de bicicleta mientras cruzaba el puente peatonal de la carrera 30 con calle 8 en la localidad de Puente Aranda, en el suroccidente de la capital. El hecho, que ocurrió en una de las zonas más peligrosas para los deportistas, ha generado alerta en la comunidad ciclista de Bogotá y Cundinamarca.

La víctima, una joven promesa del ciclismo, fue atacada por dos delincuentes que lo amenazaron con un cuchillo y le arrebataron su bicicleta, un valioso objeto que pertenecía a su padre y con el cual competía en varias carreras. Aunque el ciclista recibió golpes durante el asalto, afortunadamente no sufrió heridas graves.

"Tomé este puente peatonal para salir acá a la ciclorruta y pues yo pasó el momento que aparecieron dos personas y pues me abordaron y en ese momento pues con un cuchillo me amenazaron y pues hasta sentí golpes con este mismo", dijo.

El puente peatonal de la carrera 30 ha sido señalado por otros ciclistas como un lugar peligroso, donde estos mismos delincuentes han cometido más robos. La falta de iluminación y la escasa presencia de la policía en la zona han convertido este puente en un foco de inseguridad.

“Por alguna razón yo sentí en el momento, yo no quería soltar la bici por el miedo y pues en el momento uno de los sujetos me empezó a golpear con el cuchillo en el brazo, pero pues milagrosamente no sé qué me salvó, pues ninguno de esos me hizo un corte, añadió.

La comunidad ciclista y los habitantes de Puente Aranda han solicitado a las autoridades locales que refuercen la seguridad en Bogotá, especialmente en puntos críticos como este puente, donde el riesgo de asaltos a deportistas y peatones ha ido en aumento.