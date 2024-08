Le robaron el carro en Bogotá, pagó millonada para rescatarlo y ahora ladrones no aparecen

En un hecho ocurrido en el barrio Molinos, ensur de Bogotá, un vehículo fue robado directamente frente a la residencia de su dueño. Los criminales no solo se llevaron el coche sino que también empezaron a amenazar al propietario con matar a los miembros de su familia si este informaba a las autoridades.

El afectado, en diálogo con Blu Radio, relató que los delincuentes inicialmente exigieron un rescate de cuatro millones y medio de pesos para devolver el vehículo. Tras negociaciones, se acordó reducir la suma a tres millones y medio. A pesar de haberse acordado el pago para el rescate, los criminales incumplieron su promesa de devolver el vehículo el pasado sábado 20 de julio y cortaron todo contacto el lunes siguiente.

"El sábado, ya en la tarde, que se comunicaron que que el carro lo iban a devolver. Pidieron un rescate. Se logró la conseguir la plata para el rescate, pedían cautro millones y medio, pero logramos negociar en tres millones y medio. Supuestamente nos los ibab a entregar el mismo sábado. Ya el domingo volvieron y se comunicaron con un amigo. Dijeron que lo iban a entregar el domingo y no entregaron nada. Y ya el lunes ya no, no lo iban a llamar los teléfonos que con los que estaría comunicándose con nosotros no volvieron a contestar", dijo.

Otros hechos en del Ojo de la Noche de Noticias Caracol y Blu Radio

En un trágico accidente de tránsito ocurrido cerca de las nueve de la noche en la intersección de la 78 con calle 80 en Bogotá, un camión recolector de basuras atropelló a un peatón que intentaba cruzar esta concurrida vía de oriente a occidente. El impacto fue tan severo que el hombre perdió la vida en el lugar del accidente. Las autoridades de tránsito, tras llegar al sitio, comenzaron la revisión de las cámaras de seguridad para determinar la responsabilidad en este lamentable hecho.

Casi al mismo tiempo, en la localidad de Usaquén, al norte de la capital, se produjo una muerte violenta en la calle 183 con carrera 90. Un hombre que caminaba por el área fue abordado y repetidamente disparado por un delincuente, resultando en su muerte instantánea en el lugar. Las unidades de la Fiscalía se encuentran investigando para identificar a la víctima y determinar las causas del ataque, buscando esclarecer este violento incidente.