Lista de restaurantes en el Pizza Master 2024 en Bogotá: precios y fechas

Desde el pasado 2 de septiembre comenzó el Pizza Master 2024. Al igual que el reconocido Burguer Master este evento buscará la mejor pizza de cada ciudad entre más de 20 restaurantes participantes por 20.000 pesos.

Para saber qué establecimiento participante estará cerca de su sitio de residencia lo podrá hacer en el mapa oficial de la competencia, o a través del siguiente listado:

Lista de restaurantes del Pizza Master 2024 en Bogotá

Galerías



Boom Pizzería

Centro Histórico



Chefs With Attitude

Chapinero



Pizza Obrador (Chapinero Alto)

La Monareta

Fortezza

Calle 85



Blu Asher Trattoria

La Popolare Della Famiglia

Usaquén



MerkaOrgánico

Cedritos



EnamorArte Trattoria

Modelia



La Martina Trattoria (Modelia-Colina)

Quinta Camacho



Pepe y Roni

Colina Campestre



Sorrento

Calle 93



La Madonna Pizzería

Ciudad Montes



Affamato (Hall 72)

Carrera 17



Artesano HR

Bonanza



500 Rooftop

Plaza Claro



Ellinika

Maquiavelo

Carrera 54



Luchiana Pizza

Carrera 113



Clandestine Pizza

Villaluz



Pizza a la Piedra

Mirandela - Colina



Le Paste

World Trade Center – Colina



La Impostora

San Cristóbal Norte



II Cielo Pizzería

Carlos Lleras



Cretino Pizza

Carrera 55



Tutto Per Tutti

Álamos



Jimmy Burger & Pizza

Sbarro (múltiples sedes)



Javeriana, Contador, Villa Alsacia, Las Villas, Compostela y aeropuerto.

Zona Container



La Vera Pizza

Norte



Super Cheese CO

No obstante, Tulio Recomienda, creador de este evento, aseguró que "no ha sido fácil" por la situación de bloqueos en las diferentes ciudades por lo que el evento no ha tenido el mismo impacto que en años anteriores, pero pidió a "seguir confiando" y poner todo "en manos de Dios".

Publicidad

"¿Qué vamos a hacer con el pizzamaster y la situación de hoy? Seguir trabajando con el corazón, sirviendo buenas pizzas llenas de sentimiento y amor para las personas que han confiado en nosotros", dijo.

Así puede votar en el Pizza Master 2024

Los amantes de la pizza podrán disfrutar de este festival en varias ciudades del país. Solo tienen que elegir el restaurante más cercano a su casa en la lista oficial y probar su propuesta. Al finalizar, podrán votar por su favorita a través de redes sociales y así apoyar a su restaurante favorito en la competencia por el título de la mejor pizza.