Los detalles de necropsia de Yulixa Toloza tras cirugía: informe habla de homicidio

Nuevos documentos conocidos en medio de la investigación por la muerte de Yulixa Consuelo Toloza revelaron el dramático estado en el que quedó su cuerpo tras el procedimiento estético al que fue sometida en un centro clandestino del sur de Bogotá.

El informe pericial de necropsia confirmó que la mujer de 52 años murió por complicaciones derivadas de una lipólisis láser practicada en abdomen y espalda, y concluyó además que la manera de muerte fue violenta y catalogada como homicidio.

Uno de los hallazgos que más impacta a los investigadores tiene relación con el estado interno del cuerpo de Yulixa. El informe describe una extensa “disección hemorrágica” en abdomen y espalda que iba desde el cuello hasta la región glútea. Según Medicina Legal, estas lesiones fueron ocasionadas por un procedimiento de succión de grasa del tejido subcutáneo, es decir, la lipólisis láser que le practicaron horas antes de desaparecer.

Una paciente de la misma estética donde desapareció Yulixa Toloza contó todo sobre el procedimiento. Foto: Rees sociales

El dictamen también concluye que Yulixa sufrió un embolismo graso pulmonar, una de las complicaciones más peligrosas en procedimientos de liposucción. De acuerdo con el reporte, partículas de grasa ingresaron al torrente sanguíneo y llegaron a los pulmones, provocando insuficiencia respiratoria aguda y una progresiva falta de oxígeno.



Pero los hallazgos no terminan ahí. La necropsia evidenció múltiples fracturas en el tórax de la víctima. Medicina Legal documentó fracturas en las costillas izquierdas del 2 al 8 y en las derechas del 2 al 7 en la región anterior del pecho. Además, los forenses encontraron hematomas profundos en la espalda, el cuello y la zona lumbar.

En el informe también quedaron consignadas varias lesiones traumáticas. Los expertos describieron heridas cortopunzantes en tórax, abdomen e incluso en la región inguinal, compatibles con elementos utilizados durante procedimientos invasivos. Algunas de estas heridas medían hasta 1.5 centímetros y estaban distribuidas en distintas partes del cuerpo.

Otro de los aspectos más delicados del reporte tiene relación con la pérdida masiva de sangre que habría sufrido Yulixa. Medicina Legal habla de “anemia aguda” y menciona signos indirectos como palidez extrema, ausencia de sangre en arterias y venas y extensos hematomas internos.

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Los peritos incluso citaron estudios médicos sobre liposucción para advertir que la extracción excesiva de grasa puede generar hemorragias severas y aumentar el riesgo de complicaciones mortales. El informe señala que volúmenes altos de aspiración pueden derivar en pérdida de hasta 1.000 centímetros cúbicos de sangre.

El documento también revela el deterioro que presentaba el cuerpo al momento del hallazgo en Apulo. Se registró desprendimiento de piel en piernas, abdomen y pecho debido al proceso de descomposición. Además, Medicina Legal documentó afectaciones provocadas por fauna de la zona en el rostro, el pecho y una de las manos.

Aunque la prueba toxicológica preliminar en orina resultó negativa, las autoridades continúan adelantando otros estudios para establecer si durante el procedimiento se suministraron medicamentos o sustancias que puedan aportar nuevas pistas sobre lo ocurrido.

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En el informe pericial, Medicina Legal concluye finalmente que la muerte de Yulixa Toloza fue “violenta - homicidio”, un elemento clave dentro del proceso judicial que hoy avanza contra varios de los implicados en este caso que ha conmocionado al país.



Este es el informe completo

Por estos hechos permanecen capturados y vinculados a la investigación María Fernanda Delgado Hernández, propietaria del centro estético; Edison Torres; Eduardo David Ramos, señalado de practicar el procedimiento sin autorización; y otros presuntos implicados.