Rompe el silencio amigo cercano de supuesto cirujano que habría operado a Yulixa Toloza

Mientras familiares y amigos de Yulixa Consuelo Toloza Rivas continúan despidiéndola tras confirmarse su muerte, siguen apareciendo nuevos detalles en el expediente que adelanta la Fiscalía General de la Nación sobre lo ocurrido en el centro estético Beauty Láser, en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá.

Uno de los testimonios más recientes es el de un amigo cercano de Eduardo David Ramos, señalado como el supuesto falso cirujano que habría practicado la lipólisis láser a la estilista de 52 años.

De acuerdo con la declaración entregada a la Fiscalía, Ramos llevaba varios años ejerciendo labores relacionadas con medicina en Colombia pese a no contar con los permisos requeridos para hacerlo legalmente en el país. El testigo aseguró que conocía a Ramos desde hacía tiempo y relató cómo habría sido su llegada a territorio colombiano.

Según el relato conocido en medio de la investigación, Eduardo David Ramos llegó a Colombia hace aproximadamente ocho años desde Venezuela. Inicialmente trabajó en restaurantes, pero luego comenzó a desempeñarse en actividades relacionadas con el sector salud.



Eduardo se dedicaba como médico en Venezuela y estaba certificado. Cuando llegó a Colombia empezó a trabajar en restaurantes y después empezó a trabajar como médico tramitando accidentes de tránsito y evaluando documentación de aseguradoras aseguró en su declaración

Sin embargo, agregó que Ramos no tenía autorización para ejercer medicina en Colombia.

“Él no tenía permiso para trabajar como médico porque para ejercer tiene que tener permiso”, aseguró el testigo ante la Fiscalía.

Publicidad

La declaración coincide con las investigaciones que adelantan las autoridades, que buscan establecer cómo Ramos terminó realizando procedimientos estéticos invasivos en el centro Beauty Láser.



“Lo noté inquieto”

El amigo de Ramos también relató cómo fueron las horas posteriores al procedimiento practicado a Yulixa Toloza el 13 de mayo de 2026.

Según dijo, Ramos regresó a la vivienda donde residía hacia las 5 de la tarde de ese día, pero poco después volvió a salir y no apareció nuevamente hasta la madrugada del 14 de mayo.

“Sí lo noté un poco inquieto”, afirmó el hombre, quien además aseguró que Ramos reaccionó molesto cuando le preguntó para dónde iba.

Publicidad

El testigo indicó que el señalado falso cirujano hizo maletas y salió de la casa hacia las 5 de la mañana, diciéndole únicamente que viajaría por motivos de trabajo y regresaría el fin de semana.



Enfermera dice que teme por su seguridad

Dentro del expediente también aparece la declaración de la enfermera que atendió a Yulixa tras el procedimiento. La mujer aseguró que al día siguiente recibió una llamada por WhatsApp de Eduardo David Ramos, pero decidió no contestar por temor.

“Temo por mi seguridad y por la de mi familia”, aseguró la trabajadora, quien afirmó que los implicados tendrían conocidos en el sector de Corabastos.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa buscando al anestesiólogo identificado como “Leo”, quien habría participado en el procedimiento y dejó consignado en documentos médicos que Yulixa “toleró” la cirugía y que la intervención “no tuvo complicaciones”, pese a que testimonios y videos muestran que la mujer estaba en delicado estado de salud.

Actualmente, las autoridades colombianas buscan la extradición desde Venezuela de María Fernanda Delgado Hernández, Edison Torres y Eduardo David Ramos. Sin embargo, expertos advierten que la legislación venezolana podría impedir que sus ciudadanos sean enviados a Colombia para responder ante la justicia.