Habla enfermera que atendió a Yulixa Toloza en el centro estético: "Llamarían a una ambulancia"

Nuevos detalles sobre las últimas horas de Yulixa Consuelo Toloza Rivas quedaron al descubierto tras conocerse parte del expediente que adelanta la Fiscalía General de la Nación por la muerte de la mujer de 52 años, quien se sometió a una lipólisis láser en el centro estético Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá.

Uno de los testimonios clave es el de la enfermera que la atendió el día del procedimiento y que aseguró que, al ver el delicado estado de salud de la paciente, se habló incluso de llamar una ambulancia.

De acuerdo con información revelada en medio de la investigación por Noticias Caracol, fuentes de Medicina Legal establecieron preliminarmente que Yulixa habría muerto por una embolia pulmonar, una complicación que ocurre cuando trombos o partículas de grasa obstruyen la circulación hacia los pulmones, generando una falta progresiva de oxígeno que puede terminar siendo mortal.

“Yulixa estaba muy somnolienta”

En su declaración ante las autoridades, la enfermera relató que Yulixa llegó una hora tarde a la cita programada para practicarse la lipólisis láser. Posteriormente, firmó el consentimiento informado y pagó 3'700.000 pesos por el procedimiento.



Según el testimonio, la mujer fue preparada para la cirugía y luego valorada por el anestesiólogo conocido como “doctor Leo”, quien la canalizó antes de la intervención. Después habría ingresado Eduardo David Ramos, señalado por las autoridades como el supuesto falso cirujano que realizó el procedimiento.

La enfermera aseguró que hacia las 3 de la tarde comenzó a notar que el estado de Yulixa era preocupante.

“Yo ya estaba desocupada, voy y reviso a Yulixa antes de irme. Ingreso a verla y Yulixa estaba en la camilla acostada boca abajo, pero Yulixa estaba muy somnolienta”, relató en su declaración.

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Según dijo, tras advertir la situación, llamó a María Fernanda Delgado Hernández, señalada como propietaria del establecimiento, quien a su vez se comunicó con el anestesiólogo y pidió que Eduardo David Ramos regresara al lugar.



“Cualquier cosa, pedimos una ambulancia”

La enfermera afirmó que tanto Ramos como el anestesiólogo regresaron al centro estético y comenzaron a atender nuevamente a Yulixa con soluciones intravenosas y otros elementos médicos.

“María Fernanda me indica que cualquier cosa ella pide una ambulancia y llevan a la paciente por urgencias”, quedó consignado en el expediente revelado por Noticias Caracol.

Otro de los testimonios incluidos en la investigación es el de una esteticista del lugar, quien aseguró que la dueña del centro pidió suministrarle oxígeno a Yulixa mientras localizaban nuevamente a los médicos que ya se habían retirado del establecimiento.

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Pese al delicado estado de salud que describen los testimonios y videos conocidos durante el caso, el anestesiólogo habría dejado registrado en un documento que la paciente “toleró el procedimiento” y que salió “sin complicaciones”.

Noticias Caracol conoció nuevos detalles de la investigación de la Fiscalía por la muerte de Yulixa Toloza tras un procedimiento estético. Fuentes de Medicina Legal indican que la mujer murió por una embolia pulmonar.



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Por este caso ya fueron capturados en Colombia Jesús Alberto Hernández y Kelvis Daniel Sequera, mientras que en Venezuela permanecen detenidos María Fernanda Delgado Hernández, Edison Torres y Eduardo David Ramos, señalado de practicar procedimientos estéticos sin contar, presuntamente, con títulos médicos.