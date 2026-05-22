Así fueron las últimas horas de Yulixa Toloza antes de morir: anestesiólogo escribió que salió bien

La investigación por la muerte de Yulixa Consuelo Toloza Rivas sigue revelando detalles que aumentan las dudas sobre lo que ocurrió dentro del centro estético Beauty Láser, en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá.

Nuevos testimonios y documentos conocidos por Noticias Caracol muestran cómo fueron las últimas horas de la mujer de 52 años después de someterse a una lipólisis láser y contradicen el reporte médico en el que el anestesiólogo aseguró que la paciente había salido “sin complicaciones”.

Yulixa desapareció el 13 de mayo de 2026 luego del procedimiento estético y, seis días después, su cuerpo fue hallado en una zona boscosa de la vereda El Copial, en Apulo. Medicina Legal confirmó posteriormente su identidad se confirmó que la causa preliminar de muerte sería una embolia pulmonar.

“Yulixa estaba muy somnolienta”

Uno de los testimonios clave del expediente es el de la enfermera que atendió a Yulixa el día de la cirugía. Según declaró, la mujer llegó una hora tarde a la cita programada para la lipólisis láser y luego fue preparada para el procedimiento.



La enfermera explicó que el anestesiólogo, identificado como “doctor Leo”, la canalizó y realizó una valoración inicial antes de que ingresara Eduardo David Ramos, señalado por las autoridades como el supuesto falso cirujano que habría practicado la intervención.

Horas después, la situación comenzó a complicarse.

“Yo ya estaba desocupada, voy y reviso a Yulixa antes de irme. Ingreso a verla y Yulixa estaba en la camilla acostada boca abajo, pero Yulixa estaba muy somnolienta”, aseguró la trabajadora en su declaración.

Noticias Caracol conoció nuevos detalles de la investigación de la Fiscalía por la muerte de Yulixa Toloza tras un procedimiento estético. Fuentes de Medicina Legal indican que la mujer murió por una embolia pulmonar.



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Según el relato, María Fernanda Delgado Hernández, señalada como propietaria del establecimiento, pidió entonces contactar nuevamente al anestesiólogo y a Ramos, quienes ya se habían retirado del lugar.

Las declaraciones coinciden con los videos grabados por amigas de Yulixa, en los que se observa a la mujer desorientada, con dificultad para respirar, pálida y con los labios morados pocas horas después de la cirugía.

En una de las grabaciones, incluso, se ve cuando cae al piso y necesita ayuda para levantarse. En otro momento, mientras intentaban alimentarla con sopa, apenas lograba responder preguntas y mantenía la mirada perdida.

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Su estado en aquel momento coincide con la causa de muerte, la embolia pulmonar que, según expertos, es la patología en la cual se forman trombos o coágulos de grasa en las venas de las piernas, las cuales viajan a los pulmones y obstruyen la oxigenación de la sangre. Esto genera un estado de hipoxia o de falta de oxígeno progresivo que puede llevar a la muerte.

Pese a ese panorama, el anestesiólogo dejó consignado en un documento que la paciente había “tolerado el procedimiento” y que salió “sin complicaciones”, hecho que hoy es cuestionado dentro de la investigación.

La enfermera también aseguró que, ante el deterioro de Yulixa, se habló de pedir una ambulancia y trasladarla a urgencias si empeoraba su estado de salud.

Sin embargo, horas más tarde, dos hombres sacaron a Yulixa del centro estético y la subieron a un Chevrolet Sonic azul. Ese vehículo fue seguido posteriormente por cámaras de seguridad hasta el norte del país.

Por este caso ya fueron capturados en Colombia Jesús Alberto Hernández y Kelvis Daniel Sequera. En Venezuela también permanecen detenidos María Fernanda Delgado Hernández, Edison Torres y Eduardo David Ramos, mientras la Fiscalía avanza en el proceso para solicitar formalmente su extradición.