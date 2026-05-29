Necropsia de Yulixa Toloza reveló fracturas y severas lesiones por arma blanca tras cirugía

Avanza la investigación por la muerte de Yulixa Toloza, la mujer que falleció tras someterse presuntamente a un procedimiento de lipólisis láser y cuyo cuerpo fue abandonado posteriormente en una zona boscosa de Apulo, Cundinamarca.

Por este caso han sido vinculadas varias personas, entre ellas María Fernanda Delgado Hernández, propietaria del supuesto centro estético; su pareja, Edison Torres; Eduardo David Ramos Ramos, señalado como supuesto cirujano; un hombre identificado como “Leonardo”, supuesto anestesiólogo que permanece prófugo; además de Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado.

Blu Radio conoció el dictamen de Medicina Legal que detalla las graves lesiones y complicaciones médicas que sufrió la víctima antes de morir.

Yulixa Toloza. Foto: archivo.





Informe completo de necropsia de Yulixa Toloza

Según el informe forense, la muerte estuvo relacionada con un “procedimiento de succión adiposa en abdomen y dorso”, practicado presuntamente días antes de que el cuerpo fuera encontrado sin vida.



El documento señala que “hallazgos de necropsia permiten determinar una disección hemorrágica encontrada en la zona abdominal anterior y en dorso desde el cuello hasta región glútea, debido a un procedimiento de succión de tejido graso del tejido celular subcutáneo, complicada con un embolismo graso a pulmón e insuficiencia respiratoria aguda secundaria y anemia aguda”.

Dentro de los hallazgos, Medicina Legal evidenció daños severos asociados al procedimiento invasivo, entre ellos licuefacción del tejido graso, hematomas profundos y lesiones extensas en diferentes partes del cuerpo.

Vehículo que transportó a Yulixa Toloza fue hallado en Cúcuta Foto: suministrada

Además, la necropsia reveló múltiples fracturas en el tórax de la víctima. El informe indica textualmente: “Se observan fracturas en arcos costales izquierdos del 2 al 8 y derechos del 2 al 7 en región anterior. (…) Hay un hematoma en pliegue antecubital derecho de 3 x 1 cm. En la disección especial de cuello se observa hematoma en platisma y en esternocleidomastoideo anterior izquierdo, sin evidencia de hematomas profundos ni fracturas”.

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El reporte también documentó signos de trauma por mecanismo cortopunzante. Según el dictamen, la víctima presentaba “2 heridas cortantes en tórax, 2 en abdomen y 7 en espalda”, además de “hematomas en tejido graso de espalda y abdomen anterior, con disección asociada y hematomas profundos en región lumbar bilateral”, que podrían estar asociados al procedimiento estético.

Dentro del análisis médico-legal, los expertos explicaron que Yulixa Toloza sufrió un embolismo graso pulmonar, una complicación que ocurre cuando partículas de grasa ingresan al torrente sanguíneo y llegan a los pulmones, lo que puede generar insuficiencia respiratoria aguda y alteraciones severas que comprometen la vida.

Otro de los hallazgos relevantes tiene relación con una pérdida significativa de sangre. De acuerdo con Medicina Legal, la víctima presentaba “palidez extrema, hematomas extensos y ausencia de sangre en arterias y venas”, signos compatibles con anemia aguda.

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El estado en el que fue encontrado el cuerpo también quedó consignado en la necropsia. El informe describe que el cuerpo presenta desprendimiento de la piel en las piernas, el pecho y el abdomen, así como marcas oscuras en las venas de los brazos debido al proceso natural posterior al fallecimiento. Además, se documentaron daños causados por insectos o animales de la zona en el rostro, el pecho derecho y la mano derecha, donde se perdieron las puntas de los dedos pulgar, índice y medio.

Las autoridades continúan adelantando estudios toxicológicos para establecer si durante el procedimiento o en las horas posteriores se suministraron medicamentos o sustancias que puedan aportar nuevos elementos a la investigación penal.