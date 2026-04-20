Macabro hallazgo en Kennedy: joven fue encontrado muerto con un disparo en el rostro

En una zona boscosa ubicada entre el barrio El Tintal y la localidad de Fontibón, fue hallado el cuerpo sin vida de un joven de aproximadamente 20 años, con una herida de bala en el rostro.

El descubrimiento fue realizado por las autoridades, que de inmediato acordonaron el área para adelantar la inspección técnica y el levantamiento del cadáver.

Según las primeras versiones, el crimen estaría relacionado con la disputa entre bandas criminales que delinquen en el sector por el control de las rentas del microtráfico. No obstante, esta hipótesis aún es materia de investigación.

Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y testimonios que permitan esclarecer lo ocurrido, así como identificar a los responsables de este homicidio. Mientras tanto, el caso vuelve a encender las alertas por la violencia en esta zona del sur de la ciudad, asociada al narcotráfico urbano.