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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Mamá de Dilan Cruz se pronuncia tras muerte de su hija menor en accidente de tránsito en Bogotá

Mamá de Dilan Cruz se pronuncia tras muerte de su hija menor en accidente de tránsito en Bogotá

Mayerly Cruz, hermana menor de Dilan Cruz, murió luego de permanecer en estado crítico durante varias horas, tras sufrir un grave accidente de tránsito en el sur de Bogotá.

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