Mamá de Dilan Cruz se pronuncia tras muerte de su hija menor en accidente de tránsito en Bogotá

Luego de que se confirmara la muerte de Mayerly Cruz, hermana menor de Dilan Cruz, en horas de la mañana de este sábado 21 de marzo de 2026, su hermana Denise Cruz y su madre enviaron sentidos mensajes a través de redes sociales.

Mayerly murió luego de permanecer en estado crítico durante varias horas, tras sufrir un grave accidente de tránsito en el sur de Bogotá. La noticia fue confirmada por su hermana mayor, Denise, quien junto a una fotografía escribió: “Te fuiste y no tengo idea de cómo seguir sin ti. Juro que no sé”, acompañado de la canción Yo Te Extrañaré, de Tercer Cielo.

Denis Cruz informó de su muerte a través de su Instagram. Foto: Redes sociales

Horas antes de confirmarse el fallecimiento de la joven, Denise había publicado un video en el que pedía una atención oportuna por parte del personal médico en la intervención de su hermana, “con mucho cuidado y con mucha humanidad”, y aseguró, entre lágrimas, que “tiene muchas partes del cuerpo muy comprometidas y su estado de salud es muy crítico”.

El video estaba acompañado de un mensaje en el que afirmaba: “Mi hermana Mayerly Cruz está luchando por su vida. Solo pedimos que esta vez todo se haga bien. Ayúdenme a difundir, por favor”.



Mayerly se encontraba internada en la Clínica Medical de Kennedy. Su hermana explicó que realizó el video porque “cuando hay muchos ojos puestos encima de una situación, las cosas se hacen con más cuidado”.

Además, la joven añadió: “No queremos volver a vivir esto, ya lo vivimos”, en referencia a la muerte de Dilan Cruz cuando tenía 18 años, en noviembre de 2019, en medio de manifestaciones en el centro de Bogotá.

Posteriormente, en un video publicado en la cuenta de TikTok de Denise, la madre de Mayerly, Yenny Alejandra Medina, también se pronunció con un fuerte mensaje: “Dios, devuélveme a mi hija”.

Esta fue la última publicación de la hermana menor de Dilan Cruz tras un accidente en Bogotá