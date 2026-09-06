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Manifestación en la Calle 26 afecta la movilidad y obliga a desviar buses

La movilización se presenta en la avenida El Dorado con carrera 33 y afecta uno de los carriles de la calzada. Autoridades apoyan la regulación del tránsito.

Manifestación en la Calle 26.
Manifestación en la Calle 26. Captura de pantalla video redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 6 de sept, 2026

Una manifestación afecta este domingo 6 de septiembre la movilidad sobre la avenida Calle 26, en Bogotá, específicamente en el sector de la carrera 33. La movilización, identificada como ‘Las Niñas Resisten ICBF’, genera afectaciones en la circulación vehicular.

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De acuerdo con el reporte de Movilidad, la manifestación es ajena a la operación del sistema y comenzó hacia las 3:18 p. m. en la avenida El Dorado con carrera 33.

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¿Dónde está la manifestación en la Calle 26?

La concentración se registra en la avenida El Dorado con carrera 33, donde la movilización está afectando uno de los carriles de la calzada.

El reporte de movilidad señala que la afectación se mantiene en este punto de la Calle 26.

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La situación puede generar modificaciones en los recorridos de los buses que transitan por este corredor de la capital.

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Como alternativa para la movilidad en el sector, se estableció la avenida Esperanza.

Los buses de TransMilenio realizan desvíos mientras permanece la afectación ocasionada por la manifestación. En el punto también hacen presencia agentes civiles, quienes apoyan las labores relacionadas con la movilidad.

La recomendación para quienes transitan por la Calle 26 es tener en cuenta los cambios temporales en los recorridos y la vía alterna dispuesta mientras continúa la manifestación.

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