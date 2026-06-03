Manifestaciones HOY en Bogotá: bloquean la calle 26 y afectan transporte público

Nuevamente la movilidad en Bogotá se vio afectado por manifestaciones HOY miércoles, 3 de junio, por parte de estudiantes de la Universidad Nacional y otros sectores que se movilizaron por la calle 26 desde horas de la tarde hasta el centro de la ciudad.

“Manifestantes llegan a la Carrera 10 con calle 28, sentido Sur - Norte, generando afectación vial”, indicaron por parte de Bogotá Tránsito, a través de su cuenta de X, que además afectó la operación del transporte público en el sector.

Además, de acuerdo a quienes participaban en estas marchas, se hicieron en forma de protesta por el supuesto “fraude electoral” que se dio el pasado 31 de mayo en contra del candidato Iván Cepeda por parte de Abelardo De La Espriella, el mismo mensaje que dijo el presidente Petro en su cuenta de X tras los resultados.

De hecho, sobre las 6:00 de la tarde, el candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico, hizo presencia en el punto de concentración de todos los manifestantes a agradecerles el apoyo y el respaldo a su plan de Gobierno.