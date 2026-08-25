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Manifestaciones hoy en Bogotá: bloqueos impiden el paso de TransMilenio en la NQS

En redes sociales, TransMilenio informó de "bloqueos ajenos a la operación" que impiden el flujo vehicular en esta zona de la capital.

TransMilenio
TransMilenio
Foto: TransMilenio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

En la tarde de este martes, 25 de agosto, se registran manifestaciones hoy y bloqueos en Bogotá que han paralizado la operación del sistema TransMilenio en el corredor de la NQS, afectando la movilidad de miles de ciudadanos.

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Las autoridades de tránsito informaron que, debido a los bloqueos de los manifestantes en la calzada exclusiva, los buses articulados han tenido que suspender su paso, lo que ha generado represamiento en varias estaciones clave del sector.

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De acuerdo con TransMilenio, los bloqueos se concentran específicamente en puntos estratégicos de la NQS, impidiendo que el transporte público masivo circule con normalidad.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad de Bogotá recomendó a la ciudadanía planear sus desplazamientos con antelación y consultar los canales oficiales del sistema para conocer las actualizaciones sobre la reapertura de las rutas. Asimismo, se desconoce la razón detrás de la protesta esta tarde en la capital.

Este tipo de jornadas de protesta se han vuelto recurrentes en la capital, donde diversos sectores sociales utilizan el bloqueo de vías principales. La Policía Metropolitana se mantiene en el lugar para acompañar la manifestación y garantizar que no se presenten actos de violencia contra la infraestructura pública.

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En desarrollo.

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