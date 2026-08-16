Más de 930 toneladas de ayuda humanitaria salieron de El Campín hacia zonas afectadas por terremoto

La Fundación Sencia reportó que 933 toneladas de ayudas humanitarias han sido movilizadas desde Bogotá hacia cinco departamentos afectados por el terremoto. El balance fue entregado este domingo por Mauricio Hoyos, CEO de la Fundación Sencia, desde el parqueadero norte del Estadio Nemesio Camacho El Campín, donde funciona el centro de acopio.

“Se han enviado 933 toneladas de ayudas humanitarias: 344 toneladas a Risaralda, 236 toneladas al Valle del Cauca, 157 toneladas a Caldas, 138 toneladas al Chocó y 58 toneladas al Quindío. Y más de 10.000 personas vinieron como voluntarias, algo sin precedentes”, confirmó Hoyos.

Así continúan saliendo camiones con ayuda humanitaria desde el parqueadero norte de El Campín hacia los departamentos más afectados por el terremoto. La ciudadanía podrá seguir llevando sus donaciones a este centro de acopio hasta la medianoche de este domingo 16 de agosto.… pic.twitter.com/mCgiuNIS51 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 17, 2026

El CEO de Sencia también destacó la participación de los ciudadanos que llegaron hasta este punto para entregar donaciones o sumarse a las labores de organización y despacho de las ayudas. Según el balance entregado, cerca de 2.000 vehículos llegaron diariamente al centro de acopio.

Ahora, las labores se concentran en terminar de organizar y empacar las donaciones que permanecen en el lugar para enviarlas a las zonas afectadas. El centro de acopio recibirá donaciones hasta la medianoche de este domingo 16 de agosto, mientras que durante la noche y los próximos días continuarán las labores de organización y despacho de las ayudas que ya fueron recibidas.



Durante la jornada, ciudadanos que permanecían en el lugar encendieron las linternas de sus celulares como homenaje a las víctimas del terremoto. Hoyos también dedicó unas palabras a las personas afectadas: “Por quienes perdieron la vida, quienes no sobrevivieron, por quienes perdieron sus casas, sus pertenencias, su tranquilidad, el esfuerzo de toda una vida. Por nuestros hermanos colombianos, que de una u otra forma fueron afectados por este terremoto. A todos ellos quiero decirles que no están solos, aquí estamos para ustedes”.