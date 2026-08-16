En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Más de 930 toneladas de ayuda humanitaria salieron de El Campín hacia zonas afectadas por terremoto

Más de 930 toneladas de ayuda humanitaria salieron de El Campín hacia zonas afectadas por terremoto

Este centro de acopio recibió cerca de 2.000 vehículos con donaciones cada día, mientras más de 10.000 ciudadanos apoyaron las labores como voluntarios.

Donaciones en el estadio el Campín.
Donaciones en el estadio el Campín. Foto cortesía.
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 16 de ago, 2026

La Fundación Sencia reportó que 933 toneladas de ayudas humanitarias han sido movilizadas desde Bogotá hacia cinco departamentos afectados por el terremoto. El balance fue entregado este domingo por Mauricio Hoyos, CEO de la Fundación Sencia, desde el parqueadero norte del Estadio Nemesio Camacho El Campín, donde funciona el centro de acopio.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

“Se han enviado 933 toneladas de ayudas humanitarias: 344 toneladas a Risaralda, 236 toneladas al Valle del Cauca, 157 toneladas a Caldas, 138 toneladas al Chocó y 58 toneladas al Quindío. Y más de 10.000 personas vinieron como voluntarias, algo sin precedentes”, confirmó Hoyos.

Últimas noticias

Armenia recibe hospital de campaña de Bogotá.
Bogotá

Armenia recibe hospital de campaña de Bogotá para reforzar atención tras el terremoto

manifestaciones en bogotá.jpg
EN VIVO
Bogotá

Manifestación en el sur de Bogotá: TransMilenio hizo desvíos de más de 10 rutas del SITP

El CEO de Sencia también destacó la participación de los ciudadanos que llegaron hasta este punto para entregar donaciones o sumarse a las labores de organización y despacho de las ayudas. Según el balance entregado, cerca de 2.000 vehículos llegaron diariamente al centro de acopio.

Ahora, las labores se concentran en terminar de organizar y empacar las donaciones que permanecen en el lugar para enviarlas a las zonas afectadas. El centro de acopio recibirá donaciones hasta la medianoche de este domingo 16 de agosto, mientras que durante la noche y los próximos días continuarán las labores de organización y despacho de las ayudas que ya fueron recibidas.

Durante la jornada, ciudadanos que permanecían en el lugar encendieron las linternas de sus celulares como homenaje a las víctimas del terremoto. Hoyos también dedicó unas palabras a las personas afectadas: “Por quienes perdieron la vida, quienes no sobrevivieron, por quienes perdieron sus casas, sus pertenencias, su tranquilidad, el esfuerzo de toda una vida. Por nuestros hermanos colombianos, que de una u otra forma fueron afectados por este terremoto. A todos ellos quiero decirles que no están solos, aquí estamos para ustedes”.

Relacionados

Terremoto hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad