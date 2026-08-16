Armenia recibe hospital de campaña de Bogotá para reforzar atención tras el terremoto

El hospital de campaña enviado por Bogotá para apoyar la atención médica en el Quindío ya está completamente instalado y listo para prestar servicios esenciales en Armenia, luego del terremoto de 7,4 grados registrado el pasado 10 de agosto.

La infraestructura fue entregada formalmente a las autoridades territoriales y tiene como objetivo reforzar y descongestionar la capacidad del Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, cuyas instalaciones resultaron afectadas por el fuerte movimiento telúrico.

El hospital temporal está compuesto por cuatro módulos de carpas certificadas, cada uno con capacidad para diez camillas. En total, puede disponer de 40 camillas para la atención de pacientes.

Armenia recibe hospital de campaña de Bogotá. Foto cortesía.

Los módulos cuentan con aislamiento térmico, sistemas de control de temperatura, calefacción y aire acondicionado con filtros de alta eficiencia HEPA. También tienen iluminación, distribución eléctrica independiente y servicios sanitarios con duchas e inodoros, características diseñadas para mantener condiciones adecuadas de higiene y facilitar la atención médica en medio de la emergencia.



El despliegue fue liderado por personal especializado de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, con apoyo de la Gobernación del Quindío, la Secretaría de Salud Departamental y la Quinta División del Ejército Nacional.

El hospital de campaña hace parte de una estrategia de asistencia sanitaria más amplia desplegada por Bogotá hacia las regiones afectadas por el terremoto.

Hospital de campaña de Bogotá para reforzar atención tras el terremoto en Armenia. Foto cortesía.

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De acuerdo con la Alcaldía, la Red Distrital de Sangre logró reunir más de 9.800 unidades de sangre durante la semana. De ese total, más de 900 unidades de hemocomponentes ya fueron enviadas de urgencia a hospitales de las zonas más afectadas para atender cirugías prioritarias y pacientes con traumas complejos.

También fueron dispuestos dos camiones con medicamentos e insumos médico-quirúrgicos, mientras que, en coordinación con la Cruz Roja de Bogotá y el Ministerio de Salud, se enviaron monitores de signos vitales para reforzar las unidades de cuidados intensivos y los servicios de urgencias del Eje Cafetero. Ocho de estos equipos fueron destinados al Hospital Universitario de Manizales.

La respuesta incluye, además, el traslado de siete personas en condición crítica desde las zonas afectadas hacia Bogotá. Los pacientes reciben atención especializada en la Fundación Santa Fe de Bogotá.