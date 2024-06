“Me tuve que tirar del carro porque me sentí intimidada”: pasajera de Uber denuncia acoso

Zulay Riascos, es el nombre de la persona que saltó desde un auto en movimiento, porque según ella, el conductor de la plataforma Uber se desvió de la ruta que marcaba el mapa de la aplicación con la excusa de que le daría a conocer un atajo.

Ella relata que salía de una reunión de amigos y se dirigía a su casa en la localidad de Suba en Bogotá. Pidió el carro, pero al llegar a su lugar de residencia, el conductor tomó otra ruta. Tras varios segundos de discusión, y al ver que el conductor no detuvo el vehículo, se quitó el cinturón de seguridad y saltó a la vía huyendo.

“Al ver que él dobla a la izquierda y que le digo que por ahí no es, en lo que él me dice es que me va a mostrar un atajo. Ahí me empiezo a alertar porque dije: ¿Cuál atajo? O sea, no hay otra forma de llegar a mi casa que por el camino que le estoy diciendo que tome. Yo le digo que no, que por favor, pare que yo me bajo acá. Él no decide parar y ahí me alertó mucho más, por eso mi reacción realmente fue abrir la puerta para que él dijera, bueno, voy a parar al ver que ella lo hace. Este tipo lo que hace es bajar la velocidad, pero no para, por eso decido quitarme el cinturón y saltar del carro”, narró Zulay Riascos.

Después del caso, ella pidió el auxilio de la Policía; sin embargo, los agentes que llegaron al lugar, le dijeron que no podían atrapar al conductor de renault logan de placas DTR 735, ya que no estaba en flagrancia. Acudió a la URI de La Granja, pero el celador del sitio le dijo que no la podían atender porque en ese horario solo recibían casos especiales.

A la madrugada del día siguiente, iba a hacer la denuncia por la plataforma, pero se dio cuenta que el usuario estaba bloqueado. Dejó varios comentarios sobre el caso, y hasta el miércoles 26 de junio en la mañana le reactivaron la cuenta.

Blu Radio contactó a la plataforma pidiendo respuestas, a lo que contestaron que se contactaron con la usuaria para poner a su disposición la cobertura del seguro con la que cuentan todos los arrendamientos a través de la aplicación, que cubre accidentes personales y responsabilidad civil. Adicionalmente, como medida preventiva, se inhabilitó la cuenta del arrendador mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente.