Médico general abusaba de niñas en consultas de EPS en Bogotá: distraía a sus papás

En un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía, fue capturado y judicializado el médico general José David Castro Giraldo. Al profesional de la salud se le acusa de cometer actos sexuales abusivos en contra de dos niñas en las instalaciones de una EPS ubicada en el sur de Bogotá.

La investigación determinó que el médico aprovechaba las consultas de medicina general para cometer los abusos.

Su modus operandi consistía en obstruir la visibilidad de los acompañantes o distraerlos en medio del chequeo físico, impidiendo que los familiares vieran de cerca y con detalle la valoración médica para que no pudieran advertir la agresión.

Hasta el momento se han identificado dos víctimas, de 7 y 10 años, quienes habían acudido al centro médico en compañía de su padre y de su abuela, respectivamente. En ambos casos el actuar del médico fue idéntico, y las agresiones, ocurridas a finales de 2025. Solo se conocieron después, cuando las niñas decidieron hablar y relatar lo sucedido.



La captura de Castro Giraldo se hizo efectiva en el sector de El Tunal, sur de Bogotá. Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes le imputó el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado.