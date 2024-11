Misterioso delincuente golpea a mujeres en Bogotá, les toma fotos y escapa

En el barrio Luján, ubicado en la localidad de Engativá , al noroccidente de Bogotá, la comunidad se encuentra alarmada ante los recientes ataques de un delincuente que se ha dedicado a agredir a mujeres de la zona.

Según los testimonios de las víctimas y los reportes de seguridad, este delincuente se aproxima a sus víctimas, las amenaza, las golpea y les roba sus pertenencias.

Lo que causa mayor consternación es que, antes de huir, toma fotografías de las mujeres, supuestamente como medio de intimidación, advirtiendo que conoce sus hogares y lugares de trabajo.

En uno de los más recientes incidentes, una mujer fue atacada cuando regresaba a su casa en compañía de su hija menor de edad. Según su relato, mientras abría la puerta de su vivienda, el agresor la sujetó por el cuello, la amenazó de muerte y le exigió dinero y su celular. En medio del ataque, el hombre le jaló el cabello y tomó una fotografía tanto a ella como a su hija, antes de escapar.

La víctima narró la angustiante experiencia al Ojo de la noche de Blu Radio: "Sentí que alguien me abrazó del cuello, me empezó a amenazar diciéndome que le diera la plata, que le diera el celular, me jaló el pelo y me dijo que ya sabía dónde vivía, que me iba a matar. Luego me tomó una foto a mí y a mi hija, y salió corriendo hacia la esquina. Yo empecé a gritar, pero ya se había marchado".

Piden acciones a la Policía

Los residentes de los sectores de Luján, Boyacá Real, Bonanza y Tabora han señalado que el delincuente frecuentemente viste una camiseta blanca y un pantalón gris de sudadera.

Según los testimonios, este individuo utiliza las fotografías como un mecanismo de intimidación, dejando en claro que conoce sus ubicaciones y que podría regresar. Esta amenaza ha generado temor en las víctimas y en la comunidad, quienes ahora piden apoyo inmediato de las autoridades para poner fin a estos ataques.

Ante la creciente preocupación, la comunidad ha solicitado a la Policía Metropolitana de Bogotá que intensifique los patrullajes y acciones de seguridad en esta zona de Engativá, con el objetivo de capturar al agresor y brindar protección a las mujeres del sector. Los vecinos temen que este criminal continúe operando en la zona y que el patrón de violencia e intimidación hacia las mujeres aumente si no se interviene rápidamente.

La Policía de Bogotá insta a las víctimas a presentar denuncias formales para facilitar la investigación y permitir la recopilación de pruebas que conduzcan a la captura de este individuo.