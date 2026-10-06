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Mujer habría estafado a más de 90 vecinos en Bogotá: pidió dinero por su supuesta hermana con cáncer

La mujer, supuesta esteticista, habría alcanzado a recolectar 500 millones de pesos antes de huir.

Estafa por unos 500 millones en barrio de Bogotá
Estafa por unos 500 millones en barrio de Bogotá
Foto: captura de video NC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

Más de 90 personas del barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda, Bogotá, aseguran haber sido víctimas de una mujer que durante varios años habría construido una relación de confianza con los habitantes del sector y que, según los afectados, terminó recaudando más de $500 millones mediante préstamos, cadenas de dinero y pagos anticipados por tratamientos estéticos.

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De acuerdo con los testimonios conocidos por Blu Radio, la mujer tenía un centro de estética en el barrio y era conocida por varios vecinos, especialmente adultos mayores. Con el paso del tiempo comenzó a solicitarles dinero bajo diferentes argumentos, entre ellos una supuesta enfermedad terminal de su hermana.

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Los afectados aseguran que la mujer les manifestó que su hermana tenía cáncer terminal y que necesitaba recursos para afrontar los tratamientos, versión que habría llevado a varias personas a entregarle dinero.

¿Cómo habría logrado ganarse la confianza de los vecinos?

Una de las víctimas explicó que la mujer tenía facilidad para establecer relaciones de confianza con quienes acudían a su negocio o tenían contacto con ella en el barrio. “Era una persona que se ganaba la confianza de uno con solo hablar, y ya después fue que se tomó la confianza, fue por lo de la hermana”.

Según el testimonio, los vecinos se enteraron posteriormente de que la hermana no tendría el cáncer terminal que se les había informado. “Todos quedamos desconcertados cuando nos enteramos que la hermana no tenía cáncer terminal. Hasta ayer nos dimos cuenta que era una farsa de todos”.

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Los afectados también aseguran que la mujer organizaba cadenas de dinero y recibía préstamos de diferentes personas. La supuesta actividad religiosa que mantenía en el sector, según relataron, también habría contribuido a generar confianza entre algunos vecinos.

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¿Qué pasó con el centro de estética?

La situación salió a la luz después de que la mujer desapareciera del barrio durante los últimos días. Según los afectados, retiró elementos del centro de estética y abandonó el lugar.

Además del dinero entregado mediante préstamos y cadenas, varias personas aseguran haber pagado por adelantado tratamientos estéticos que finalmente no habrían recibido.

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Los denunciantes también señalan a otros integrantes de la familia de la mujer. Una de las víctimas afirmó que se trataría de una estructura integrada por varios familiares, aunque estas acusaciones deberán ser establecidas por las autoridades.

“Son una banda grande, la familia completa: madre, que es la cabeza, es Milagro Álvarez, se llama ella, el hijo, la esposa del hijo, los sobrinos y la supuesta hermana que tenía cáncer”.

Los afectados presentaron una denuncia colectiva ante la Fiscalía para que se investigue lo ocurrido y se determine quiénes estarían detrás de la presunta estafa.

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Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto:

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