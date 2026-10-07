Nuevo gerente de Corabastos arrancará con chicharrón de 100 mil millones en la Dian

Si todo sale como está previsto, este viernes se nombrará como gerente de Corabastos al único candidato en estudio: Fredy Gustavo Orjuela.

Orjuela tendría que ponerse a trabajar de inmediato: le espera un lío de casi 100 mil millones de pesos con la Dian que requiere una respuesta urgente y una serie de problemas administrativos que tienen a la sociedad en aprietos.

Locales plaza de mercado de Corabastos. Foto tomada de la cuenta de X: @CorabastosSA

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La elección del nuevo gerente de Corabastos

A finales de septiembre, Corabastos despidió a su gerente, David Martínez, y a finales de la semana pasada arrancó el proceso para reemplazarlo. Según fuentes consultadas por Blu Radio, este lunes cerró la recepción de hojas de vida y, de momento, hay un único candidato: Fredy Gustavo Orjuela.



Orjuela es cercano al exgobernador de Cundinamarca, Nicolás García, y llegaría en medio de un proceso que ha dejado inconformes algunos sectores dentro de la central.

Por ejemplo, tres de los miembros de la junta directiva de Corabastos, que representan a los comerciantes, firmaron una carta quejándose de que el cronograma fijado por la mayoría dentro de la junta fue demasiado ajustado como para evaluar y presentar a sus propios candidatos.

Corabastos en Bogotá Foto: AFP

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El requerimiento de la Dian a Corabastos: un chicharrón de casi 100 mil millones de pesos

Al nuevo gerente lo espera en la oficina un problema monumental: un requerimiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) con el que la entidad pretende cobrarle a la central de abastos unos 100 mil millones de pesos.

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La postura de la Dian es que Corabastos presentó una declaración de renta incorrecta para el año 2024 y que infringió la regla de tributación mínima. La administración de impuestos está pidiendo que se paguen 49.903 millones de pesos en impuesto de renta y otros 49 mil millones como sanción, según el documento oficial.

El requerimiento llegó a la central el pasado 17 de julio, lo que implica que el plazo para dar una respuesta oficial vence la próxima semana.

La Dian advirtió a Corabastos en su requerimiento que, si acepta pagar el impuesto adicional de 49.903 millones de pesos, la sanción podría reducirse a unos 12.450 millones de pesos.

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Aunque Corabastos ya ha buscado asesoría legal y está preparando su respuesta, aún no la ha enviado.

La disputa con la Dian es de una magnitud considerable, considerando el estado financiero actual de Corabastos. Solo para ponerlo en perspectiva, este pleito supera el presupuesto anual de la central, fijado en unos 98 mil millones de pesos.

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Los otros chicharrones de Corabastos

Corabastos afronta una situación financiera retadora que ha llevado a toda clase de problemas, incluso con el manejo de basuras al interior de la central.

En junio pasado, Interaseo dejó de prestar los servicios de recolección de basuras, argumentando que no tenía la capacidad de "seguir financiando indefinidamente el contrato", es decir, de seguir trabajando sin que les pagaran a tiempo.

Canastos cargados con mora en la plaza de mercado de Corabastos. Foto tomada de la cuenta de X: @CorabastosSA

Esa es una muestra de los problemas económicos de la central, que hoy tiene unas deudas que superan los 200 mil millones de pesos.

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"Corabastos atraviesa una situación que exige especial cuidado: tensiones de liquidez, obligaciones pendientes con contratistas de servicios esenciales, decisiones contractuales de alto impacto y un proceso de transición en su administración", dijeron tres miembros de la junta directiva en una carta enviada esta semana a los comerciantes.

Corabastos es la principal central de abastos del país y mueve más del 90 % de los alimentos que llegan a Bogotá.