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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Nuevo tiroteo en Bogotá durante intento de hurto en el CAN: un delincuente resultó herido

Nuevo tiroteo en Bogotá durante intento de hurto en el CAN: un delincuente resultó herido

Un intento de hurto en el sector del CAN terminó en un intercambio de disparos entre los delincuentes y la Policía de la Dipro.

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