Nuevo tiroteo en Bogotá durante intento de hurto en el CAN: un delincuente resultó herido

Este lunes 13 de abril, en el sector del CAN, en Bogotá, un intento de hurto terminó con un intercambio de disparos entre delincuentes y la Policía de Dipro.

Según la información preliminar, hombres de la Policía adscritos a la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro) reaccionaron de manera inmediata ante la presencia del delito y lograron frustrar el robo.

En la intervención de las autoridades se produjo un intercambio de disparos entre los uniformados y los sospechosos. En medio de la confrontación, uno de los presuntos delincuentes resultó herido y fue reducido en el lugar.

De momento, la Policía confirmó que hay dos personas capturadas, quienes están a disposición de las autoridades competentes para adelantar la respectiva judicialización.



Sin embargo, todavía se realizan investigaciones para esclarecer las circunstancias del intento de robo y determinar si existe la participación de más personas en el hecho delictivo.



¿Qué se sabe del intento de hurto?

Según lo conocido hasta ahora, la Policía recibió una alerta sobre tres sujetos sospechosos; ante esto, una patrulla motorizada actuó y evidenció a los dos individuos que se movilizaban en motocicleta e intentaban robar a una mujer —al parecer con un arma traumática— cuando los uniformados intervinieron para evitar el hurto.

Aparentemente, los detenidos eran señalados por comerciantes del sector como los responsables de varios robos en la zona, donde ya habían sido recurrentes los hurtos bajo la misma modalidad. De hecho, los hombres estarían vinculados a un robo ocurrido días atrás en el mismo sector, en el que fue víctima una uniformada a quien le sustrajeron el teléfono celular.

Lo más increíble de todo es que ocurrió a pocas cuadras del edificio Fortaleza, lugar en el que hay presencia del Ejército y el Ministerio de Defensa.