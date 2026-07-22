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¡Ojo! Esta es la fecha límite para pagar el impuesto vehicular sin intereses en Bogotá

Los pagos los podrá hacer virtualmente y con tarjeta de crédito a través del portal web de la Secretaría.

Pago de impuesto vehicular sin intereses en Bogotá
Pago de impuesto vehicular sin intereses en Bogotá
Foto: AFP / Montaje Blu Radio
Por: María Camila Molano
|
Actualizado: 22 de jul, 2026

La Secretaría de Hacienda le recordó a todos los propietarios de vehículos automotores que ya es posible realizar el pago del impuesto vehicular sin intereses con tarjeta de crédito y sin necesidad de acercarse de forma presencial a una entidad bancaria.

A su vez, Hacienda advierte que la fecha límite para pagar el impuesto vehicular sin intereses está estipulada para este viernes, 24 de julio, y se puede realizar de manera virtual a través de la página de la secretaría.

Impuesto vehicular en Bogotá
Impuesto vehicular en Bogotá se paga de manera anual.
Foto: Distrito

¿Cómo hacer el pago del impuesto vehicular en Bogotá?

Para hacer el pago, solo debe:

  1. Ingresar al sitio web de Hacienda.
  2. Seleccionar la opción Pagos Bogotá.
  3. Hacer clic en la opción Predial y Vehículos 2026,
  4. Consultar el impuesto con el número de su documento y la placa del vehículo.
  5. Escoger la alternativa de pago con tarjeta de crédito.

Tras verificar que toda la información digitada está correcta, el sistema lo redirigirá automáticamente al banco correspondiente para aceptar los términos y condiciones, y completar la transacción.

La Secretaría Distrital de Hacienda informó que esta opción busca facilitar el pago del impuesto de vehículos de 2026 a los propietarios, al brindarles una opción rápida, cómoda y segura.

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