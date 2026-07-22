¡Ojo! Esta es la fecha límite para pagar el impuesto vehicular sin intereses en Bogotá

La Secretaría de Hacienda le recordó a todos los propietarios de vehículos automotores que ya es posible realizar el pago del impuesto vehicular sin intereses con tarjeta de crédito y sin necesidad de acercarse de forma presencial a una entidad bancaria.
A su vez, Hacienda advierte que la fecha límite para pagar el impuesto vehicular sin intereses está estipulada para este viernes, 24 de julio, y se puede realizar de manera virtual a través de la página de la secretaría.
¿Cómo hacer el pago del impuesto vehicular en Bogotá?
Para hacer el pago, solo debe:
- Ingresar al sitio web de Hacienda.
- Seleccionar la opción Pagos Bogotá.
- Hacer clic en la opción Predial y Vehículos 2026,
- Consultar el impuesto con el número de su documento y la placa del vehículo.
- Escoger la alternativa de pago con tarjeta de crédito.
Tras verificar que toda la información digitada está correcta, el sistema lo redirigirá automáticamente al banco correspondiente para aceptar los términos y condiciones, y completar la transacción.
La Secretaría Distrital de Hacienda informó que esta opción busca facilitar el pago del impuesto de vehículos de 2026 a los propietarios, al brindarles una opción rápida, cómoda y segura.