Palacio de San Carlos, el más antiguo de Bogotá: historia y cómo llegar

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el traslado de la sede operativa del Poder Ejecutivo al histórico Palacio de San Carlos. Con esta determinación, la Casa de Nariño dejará de operar como el centro del Ejecutivo y será habilitada como museo.

Así las cosas, el gobierno entrante trasladará el despacho del mandatario al recinto ubicado en la Calle 10 # 5-51, en el centro histórico de la capital.



¿Dónde queda y cómo llegar al Palacio de San Carlos?

Ubicado en la localidad de La Candelaria, el inmueble se encuentra a pocas cuadras de la Plaza de Bolívar (carrera 7a No. 11-10). Para acceder a pie basta con tomar la calle 10 en dirección hacia los cerros orientales hasta la carrera 5a.

En transporte masivo, la ruta habitual es descender en la estación Museo del Oro del sistema TransMilenio y caminar hacia el suroriente. Aunque actualmente el recinto no ofrece visitas guiadas al público por albergar funciones institucionales, su fachada forma un conjunto continuo con la Casa de Rafael Pombo, el Teatro Colón y la Casa Colonial donde opera la Academia Diplomática.



La historia del palacio más antiguo de Bogotá

Construido a finales del siglo XVI, en 1580, por orden del arcediano Francisco Porras Mejía, el Palacio de San Carlos es considerado el palacio más antiguo de la ciudad. Su estructura fue levantada con piedras de las canteras de la sabana y vigas traídas de las selvas colombianas.

Palacio San Carlos Foto: Bogotá

En 1605, la propiedad fue adquirida por el arzobispo fray Bartolomé Lobo Guerrero para albergar el Colegio Seminario de San Bartolomé. En 1767, tras la expulsión de los jesuitas ordenada por el rey Carlos III, el lugar adoptó el nombre de San Carlos e instaló la primera imprenta de Santafé. Más tarde, el 7 de enero de 1777, se convirtió en la primera sede de la Biblioteca Pública Real.



El uso del Palacio de San Carlos como centro gubernamental comenzó el 22 de febrero de 1828, cuando el libertador Simón Bolívar autorizó su compra por 70.000 pesos para instalar la sede de gobierno de La Gran Colombia, luego de que un fuerte sismo destruyera la edificación anterior en la Plaza Principal.

El inmueble pasó por diversas etapas institucionales durante los siglos XIX y XX:

