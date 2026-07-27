De la Espriella fija el Palacio de San Carlos como sede presidencial y designa gerente para Bogotá

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, oficializó dos decisiones estructurales para el arranque de su gestión: el traslado de la sede operativa del Poder Ejecutivo al Palacio de San Carlos y la creación de una gerencia especial para la capital del país.

Esta última dependencia tendrá la responsabilidad directa de destrabar, articular y acelerar las obras e iniciativas de inversión nacional que quedaron postergadas o congeladas durante la administración saliente del expresidente Gustavo Petro.

Una gerencia especial para acelerar la inversión en Bogotá

La nueva figura directiva actuará como un canal de enlace e intervención técnica para dinamizar los presupuestos y convenios dirigidos a la principal ciudad del país. De acuerdo con lo planteado por De la Espriella, el equipo técnico asignado trabajará de manera exclusiva en destrabar el flujo de recursos y ejecuciones que la capital del país no recibió en el último periodo presidencial.



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“He decidido asignar un gerente especial para Bogotá. Pondré un equipo especial, bajo la batuta de un gerente especial, que ponga al día todas las ejecuciones que Bogotá no ha recibido de la Nación”, afirmó el mandatario electo al explicar el alcance de la medida.

Respaldos institucionales y fin de las diferencias políticas con las regiones

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En el marco del anuncio, el presidente electo dirigió un mensaje directo al alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y resaltó la disposición del nuevo Ejecutivo para articular esfuerzos interinstitucionales sin condicionamientos ideológicos.

“Querido alcalde Carlos Fernando, usted no está solo. Mi gobierno se pondrá al día con los temas pendientes de Bogotá, como la seguridad, el transporte masivo, la movilidad y todas aquellas obras que requieren el apoyo del Gobierno nacional”, señaló De la Espriella.

Asimismo, el mandatario electo enfatizó que el relacionamiento institucional con los departamentos y municipios estará exento de presiones o sesgos de carácter partidista. “Se acabaron las venganzas políticas en contra de los gobiernos regionales. Vamos a trabajar con todos los mandatarios locales sin importar su filiación política”, sostuvo.

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Reorganización del Poder Ejecutivo: el Palacio de San Carlos será la nueva sede presidencial

Junto con las medidas orientadas al desarrollo urbano de la capital, el nuevo gobierno implementará un cambio en el uso de los bienes patrimoniales del Estado. La Casa de Nariño dejará de operar como el centro de despacho del Jefe de Estado para transformarse en un espacio de carácter público y cultural.

“No voy a despachar desde la Casa de Nariño. He dado la instrucción para que se convierta en un museo abierto al público, de manera que los colombianos puedan conocer este patrimonio histórico”, explicó el presidente electo.

Ante la redefinición del uso de la Casa de Nariño, las labores del Despacho Presidencial se trasladarán formalmente al Palacio de San Carlos, edificación histórica donde ha funcionado el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“El Palacio de San Carlos será la sede de la Presidencia de la República en Bogotá y desde allí ejerceré mis funciones como presidente”, concluyó De la Espriella.