Así fueron los últimos minutos de conductor de app que fue asesinado en el norte de Bogotá

El asesinato de un conductor de una aplicación de transporte en el norte de Bogotá sigue causando conmoción. Mientras avanzan las investigaciones, un video de cámaras de seguridad reveló cómo fueron los últimos minutos de la víctima antes de ser atacada a tiros por dos hombres que, presuntamente, le habían solicitado un servicio mediante una plataforma digital para luego robarle el vehículo.

El crimen ocurrió en la noche del 22 de julio en el sector de Villa Nidia, en la parte alta de la localidad de Usaquén. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, los dos sospechosos solicitaron un servicio desde el centro de la ciudad con destino al norte de la capital. Una vez llegaron al lugar acordado, habrían intimidado al conductor con un arma de fuego para obligarlo a entregar el carro, pero el robo terminó convirtiéndose en un homicidio.

Las imágenes, difundidas en redes sociales y que hacen parte del material analizado por las autoridades, muestran la angustia que vivió la víctima durante los segundos previos al ataque. En el video se observa el vehículo gris en movimiento mientras el conductor les ruega a los hombres armados que no atentaran contra su vida.

Las últimas palabras del conductor quedaron registradas en video

"No por favor, no me hagan nada (...) No me hagan nada, yo ya me bajo, no me haga nada", fueron las últimas palabras que se escuchan en la grabación captada por las cámaras de seguridad del sector.



Segundos después, el conductor descendió del vehículo con las manos arriba y continuó suplicando para que no le dispararan. Sin embargo, uno de los presuntos responsables también bajó del automóvil y le propinó varios disparos, dejándolo gravemente herido.

Pese a las lesiones, la víctima logró ponerse de pie e intentó correr para salvar su vida. No obstante, los atacantes volvieron a abordar el carro robado, dieron un giro y continuaron disparándole en repetidas ocasiones mientras trataba de escapar.

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Las imágenes también muestran que el ataque no terminó allí. De acuerdo con el registro de las cámaras de seguridad, uno de los hombres descendió nuevamente del vehículo para verificar que el conductor ya no presentara signos de vida. En ese momento vuelven a escucharse varias detonaciones de arma de fuego, mientras el lugar queda en completo silencio antes de que los responsables huyeran.

El conductor falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos.

El plan candado permitió capturar a los presuntos responsables

Tras escuchar las detonaciones, vecinos del sector alertaron a la Policía, que activó un plan candado en diferentes puntos de la localidad de Usaquén para evitar la fuga de los responsables.

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Durante el operativo, las autoridades localizaron el vehículo robado mientras avanzaba por la carrera Séptima. La persecución terminó cuando los ocupantes perdieron el control del automóvil y chocaron contra el separador de la calle 183 con carrera Séptima, donde el carro terminó volcado.

En medio de la persecución el carro se volcó y se logró la captura. Foto: Suministrada

En el lugar fueron capturados los dos presuntos responsables y, según la Policía, se les encontró una pistola que habría sido utilizada para cometer el crimen.

"Inmediatamente se escuchan los disparos, se inicia un plan candado en toda la jurisdicción de Usaquén. En esta persecución, al hallar el vehículo, estos sujetos pierden el control del mismo y colisionan contra el separador de la calle 183 con séptima. Inmediatamente, nuestras zonas de atención los capturan y se les halla en su poder un arma de fuego tipo pistola, la cual habrían utilizado para cometer este delito", explicó el teniente coronel Ricardo Cháves, comandante operativo de Seguridad Ciudadana N.° 1.

Los capturados son dos ciudadanos de nacionalidad venezolana, de 18 y 20 años, quienes fueron dejados a disposición de las autoridades judiciales para responder por los delitos de homicidio agravado, hurto y porte ilegal de armas de fuego.

El video de los últimos minutos del conductor se convirtió en una de las principales pruebas dentro de la investigación y ha provocado indignación entre los habitantes de Bogotá, quienes piden que el caso no quede impune y que se adopten medidas para reforzar la seguridad de quienes trabajan prestando servicios de transporte mediante plataformas digitales.