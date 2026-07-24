Revelan video clave del accidente en el que murió mujer embarazada en el sur de Bogotá

Un video de una cámara de seguridad se convirtió en una de las principales piezas para esclarecer el accidente de tránsito en el que una mujer embarazada perdió la vida durante la mañana de este jueves en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá.

Las imágenes registran los segundos previos al impacto y respaldan, de manera preliminar, la versión entregada por varios testigos sobre cómo ocurrió la tragedia.

El siniestro se presentó hacia las 8:27 de la mañana en la carrera 17 con calle 51B Sur, en sentido sur-norte. La víctima se movilizaba como pasajera en una motocicleta.. La conductora del vehículo sobrevivió y fue trasladada a un centro asistencial, mientras que la mujer embarazada falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con el video de seguridad conocido en las últimas horas, la motocicleta perdió el control y resbaló antes de que la pasajera terminara bajo las llantas de una volqueta que transitaba por el mismo corredor vial.



#TERRIBLE. Cam/seguridad captó momento exacto de un fuerte accidente de tránsito registrado la mañana de este jueves 23JUL en la loc/Tunjuelito (Bogotá). En el trágico hecho, una mujer embarazada que se movilizaba a bordo de una motocicleta perdió la vida en el lugar del suceso.… pic.twitter.com/ET4FcHWmZz — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) July 23, 2026

Las imágenes coinciden con los testimonios de personas que presenciaron el accidente y, por ahora, descartan que el vehículo de carga hubiera arrollado de manera intencional o empujado la motocicleta antes de la caída.

La información preliminar indica que la motocicleta habría intentado adelantar a la volqueta cuando un objeto que estaba sobre la vía alteró su trayectoria.

Publicidad

Las primeras versiones señalan que se trataba de un palo de escoba que se encontraba en la calzada. Al pasar por ese punto, la motocicleta habría perdido adherencia, provocando que tanto la conductora como la pasajera cayeran al pavimento.

Según las hipótesis que analizan las autoridades, la mujer embarazada quedó tendida sobre la vía justo cuando la volqueta avanzaba por el carril, lo que ocasionó el impacto fatal. Los organismos de emergencia llegaron rápidamente al lugar, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima.

La conductora de la motocicleta, por su parte, logró sobrevivir al accidente y recibió atención médica tras ser trasladada a un centro asistencial.