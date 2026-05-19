Cuerpo rescatado en el río Tunjuelito en Bogotá es de una mujer

Las autoridades culminaron las labores de rescate del cuerpo sin vida de una mujer que fue encontrada en el río Tunjuelito, cerca del frigorífico Gudalupe en Bogotá. Las autoridades ya entregaron los primeros detalles de este persona, que fue reportado sobre las 11:00 de la mañana.

Vale recordar que en esta zona, muy cerca, fue donde desapareció Yulixa Toloza, quien se sometió a un procedimiento estético en el sur de Bogotá. Sin embargo, cuando amigas fueron a recogerla para acompañarla en su proceso de recuperación no la encontraron y, desde entonces, se desconoce su paradero.

Detalles del cuerpo encontrado

Fuentes le confirmaron a Blu Radio que uno de los primeros elementos que llamó la atención a las autoridades sobre el cuerpo encontrado fueron los tatuajes que tiene la mujer hallada sin vida en este río. Sin embargo, es importante enfatizar que los forenses de Medicina Legal serán los encargados de determinar la identidad de esta persona y, en ese sentido, si se trata o no de Yulixa Toloza.



Capturas por desaparición de Yulixa

La Fiscalía General de la Nación emitió cinco órdenes de captura en el marco de la investigación por la desaparición de Yulixa Toloza, quien fue vista por última vez tras someterse a un procedimiento estético en el centro Beauty Láser M.D., ubicado en el barrio Venecia, al sur de Bogotá. Dos de esas órdenes ya se hicieron efectivas en Cúcuta contra Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, quienes fueron detenidos cuando reclamaban el vehículo en el que presuntamente fue movilizada la mujer desde el centro estético.

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Según la Fiscalía, uno de los capturados sería familiar de María Fernanda Martínez, propietaria del establecimiento estético. Los dos detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías, donde un fiscal de la Seccional Bogotá les imputará los delitos de desaparición forzada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Las autoridades mantienen abiertas las labores investigativas para dar con el paradero de Yulixa Toloza y establecer si hay más personas implicadas.

Durante las diligencias se halló un vehículo Chevrolet negro de placas UCQ 340, en el que presuntamente fue trasladada la mujer desaparecida. Ese hallazgo fue clave para identificar y capturar a los dos ciudadanos extranjeros que fueron a reclamar el automotor, y que ahora son considerados piezas clave del caso. Mientras tanto, unidades de inteligencia y organismos investigativos continúan con operativos para esclarecer qué ocurrió con Yulixa desde que asistió al procedimiento estético.