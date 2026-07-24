Apareció dueña del carro que intentó subir un puente peatonal en Bogotá: esto dijo

La Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Movilidad identificaron a la propietaria del Chevrolet Spark azul de placas ZIX013 que intentó subir a un puente peatonal el lunes, 20 de julio de 2026, en la carrera 68 con avenida El Dorado, durante el Día de la Independencia.

Durante una visita al municipio de Zipaquirá, funcionarios de la secretaria de movilidad notificaron a la dueña registrada del vehículo sobre las sanciones que le serán impuestas por los hechos. En un video divulgado por el alcalde Carlos Fernando Galán, en su red social X, explicó que el automóvil incurrió en varias conductas que serán objeto de investigación y sanción.

“Fue evidente en los videos la actuación realmente peligrosa que tuvo este vehículo. Se subió a un puente peatonal, puso en peligro la vida de las personas y la infraestructura. Además, ocultó las placas del vehículo para cometer esa infracción”, señaló Galán.

Encontramos al propietario del carro azul que intentó subirse a un puente peatonal.



La @SectorMovilidad fue hasta Zipaquirá, donde reside el dueño del Spark Azul que cometió varias infracciones y puso en riesgo la vida de los peatones al intentar subirse a un puente peatonal en… pic.twitter.com/onAuB0FPdx — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) July 25, 2026

El alcalde también indicó que, según los registros de las autoridades, el vehículo presenta antecedentes por otras infracciones de tránsito, por lo que calificó este comportamiento como recurrente.



Durante la conversación con los funcionarios, la propietaria manifestó que el carro fue vendido hace aproximadamente cinco meses, pero reconoció que el traspaso de propiedad aún no se había realizado. Ante esa situación, el Alcalde Carlos Fernando Galán recordó que mientras el vehículo continúe registrado a nombre del vendedor, éste mantiene responsabilidades legales sobre su uso.

“El propietario del vehículo tiene una responsabilidad porque sigue siendo el propietario. Por eso hay que tener mucho cuidado al vender un carro y hacer el traspaso rápidamente, porque si ocurre un accidente o pasa algo, el vehículo sigue estando a nombre de esa persona”, explicó.

El Alcalde de Bogotá le solicitó a la mujer entregar la información de quien actualmente tiene el automóvil para avanzar en la investigación. Según informó Galán, la persona que habría conducido el vehículo el día de los hechos ya fue identificada y también será objeto de sanciones.