Pistas por las que investigan posible complicidad de guardas en atraco a carro de valores en Oxxo

Las autoridades avanzan en la investigación del violento atraco ocurrido en un Oxxo en el barrio Palermo de la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, donde no se descarta una presunta complicidad de los guardas de seguridad del carro de valores.

El caso, registrado hacia las 4:00 de la tarde del martes 14 de abril, dejó a uno de los vigilantes lesionado tras un enfrentamiento con los delincuentes, quienes lograron huir con un maletín lleno de dinero en efectivo.

Sin embargo, más allá del robo, las autoridades centran su atención en varios detalles detectados en los videos de seguridad previos al asalto, que han generado sospechas sobre el comportamiento del personal encargado de custodiar el dinero.

Uno de los primeros elementos bajo análisis es que, según las imágenes, uno de los guardas llega al establecimiento y entabla conversación con la cajera, mientras en el mismo lugar ya se encontraban los dos hombres con cascos de moto, quienes posteriormente ejecutaron el atraco. La presencia simultánea y sin reacción ha sido considerada inusual por los investigadores.



El segundo punto que llama la atención es la forma en que se desarrolló el asalto. De acuerdo con la Policía, los guardas están entrenados para reaccionar ante este tipo de situaciones; sin embargo, en el video se observa cómo uno de ellos, pese a estar armado, levanta las manos y entrega el maletín con el dinero sin oponer mayor resistencia. Esta acción permitió que, luego de golpearlo, los delincuentes actuaran con rapidez y escaparan del lugar en una motocicleta.

El análisis de los videos y los protocolos de actuación del personal de seguridad serán claves para determinar si hubo fallas operativas o una posible participación interna en el robo, una línea que, por ahora, no está descartada por los investigadores.