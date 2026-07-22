Plan Desarme en TransMilenio deja más de 25 mil armas blancas incautadas en 2026

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que en lo corrido de 2026 se han incautado más de 25.000 armas cortopunzantes como parte del Plan Desarme que lleva a cabo la institución en estaciones y portales de TransMilenio.

El coronel Álvaro Mora, Comandante Operativo de Control y Reacción de la Metropolitana de Bogotá, hizo presencia en el Portal Suba y entregó el balance del operativo en ese punto de la ciudad.

“Es importante mencionar que de esas 25.700 armas cortopunzantes incautadas en todo el sistema TransMilenio, aquí en el Portal Suba llevamos 1.559, siendo también uno de los puntos más críticos el portal De La Décima con 4.753 armas y el portal Caracas con 3.722”, sostuvo el coronel Mora.

La Policía recordó que quienes sean sorprendidos portando armas cortopunzantes en TransMilenio pueden ser sancionados con multas que superan los 2 millones de pesos y la prohibición del ingreso a eventos masivos como conciertos y estadios. Además, las armas incautadas serán destruidas como parte del procedimiento establecido por las autoridades.



La institución insta a los capitalinos a no portar armas blancas en el sistema articulado y los invita a informar sobre cualquier situación sospechosa con el fin de evitar hechos que afecten la convivencia y seguridad ciudadana.

