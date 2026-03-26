Por vender celular falso, dos hombres se enfrentaron a cuchillo en el centro de Bogotá

En video quedó la violenta riña que protagonizaron dos hombres, uno vestido con chaqueta negra y otro con camiseta blanca, en vía pública de la localidad de Los Mártires en el centro de Bogotá. Según lo confirmado, el violento acto se produjo por la venta de un “dummy” o celular falso.

Quien hizo la compra, minutos antes de la riña, fue el hombre vestido con prendas negras y, al darse cuenta de la falsedad del artículo, se devolvió a reclamar al sujeto que vestía una camiseta blanca. Tras los comentarios exigiendo reembolsos, el sujeto de prendas negras sacó un cuchillo con el que amenazó e hirió al vendedor (vestido de blanco). Minutos después en el video, se observa cómo llega otra persona, al parecer aliada del vendedor, y se enfrentó a cuchillo hasta causarle una herida en la mano al comprador.

La riña duró aproximadamente tres minutos y se protagonizó frente a más personas que iban por la zona. Justo en medio de la discusión, una mujer, al parecer acompañante del hombre vestido de negro, trató de mediar en medio del enfrentamiento, pero no hubo un buen desenlace.

Tras la pelea, el hombre vestido de blanco, con varias heridas en su cuerpo y un palo en su mano, abandona la escena junto con el acompañante. Sin embargo, confirma la policía de Bogotá, que tras el enfrentamiento fueron remitidos al Hospital Santa Clara, donde confirmaron que están fuera de peligro.



Entre tanto, fuentes le confirmaron a Blu Radio que los implicados están en libertad, puesto que no hubo una denuncia formal.