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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Por vender celular falso, dos hombres se enfrentaron a cuchillo en el centro de Bogotá

Por vender celular falso, dos hombres se enfrentaron a cuchillo en el centro de Bogotá

Los hechos se registraron el lunes 23 de marzo en plena vía pública. En video quedó registrada la fuerte riña que dejó dos heridos que fueron trasladados a centros médicos.

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