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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Así cayó motoladrón de 24 años en Bogotá: usaba identidad falsa para evadir captura por homicidio

Así cayó motoladrón de 24 años en Bogotá: usaba identidad falsa para evadir captura por homicidio

El hombre fue sorprendido tras un hurto en Barrios Unidos. Tenía orden de captura vigente y fue enviado a la cárcel.

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