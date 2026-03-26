Así cayó motoladrón de 24 años en Bogotá: usaba identidad falsa para evadir captura por homicidio

En medio de un operativo de patrullaje en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, la Policía capturó a un motoladrón que no solo acababa de cometer un hurto, sino que además se hacía pasar por otra persona para evadir a las autoridades y era requerido por un homicidio.

Los hechos se registraron en el barrio La Castellana, donde uniformados atendieron el llamado de la comunidad que alertaba sobre un robo en curso. Al llegar al lugar, los policías encontraron a dos hombres forcejeando, uno de ellos con un arma cortopunzante.

De inmediato, los uniformados intervinieron la situación, lograron reducir al sospechoso e incautaron el arma. Durante el registro, le hallaron en su poder un celular que había sido hurtado minutos antes. La víctima relató que fue intimidada, despojada de su equipo móvil y lesionada al intentar oponerse al robo.

Sin embargo, lo que parecía un caso de hurto terminó destapando un prontuario más grave. En medio del procedimiento, el capturado intentó engañar a las autoridades identificándose con un documento falso. Tras verificar su verdadera identidad, se estableció que tenía una orden de captura vigente por el delito de homicidio.



El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con la motocicleta en la que se movilizaba, la cual fue inmovilizada. Posteriormente, un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. El celular recuperado, avaluado en cerca de 4 millones de pesos, fue devuelto a su propietario.