Profesor denuncia que al menos 10 personas participaron en ataque contra estudiante de la Nacional

En un centro médico en Bogotá, el representante estudiantil Kevin Arrigui se recuperó tras recibir al menos ocho apuñaladas en el interior de la Universidad Nacional en un ataque en la noche de este miércoles, 29 de julio; en diálogo con Recap de Blu Radio, el profesor Diego Torres denunció que, al menos, 10 personas participaron en este hecho.

"También tuve la oportunidad de ver el video, que pues espero que se ponga a disposición de la fiscalía. No puede hacerse público de momento, pues ustedes entenderán, pero el video es terrible. Se ve como por lo menos 10 personas lo agreden, lo botan al suelo, lo apuñalan. Se ve claramente la sedicia, el nivel de violencia, y también se ve claramente quiénes lo agredieron", indicó.

No obstante, dijo, aunque el estudiante ya recibió el alta médica y tendrá una incapacidad aproximada de siete a diez días, su estado emocional es delicado y su entorno analiza trasladarlo fuera de la ciudad por razones de seguridad. Por eso, el docente pidió que se haga justicia y haya una investigación a fondo por lo sucedido, además, que culpa y responsabiliza al sindicato de trabajadores "Sintraunal".

Atacan con cuchillo a representante estudiantil dentro de la UNAL // Foto. suministrada

"Este sindicato ha violentado varias veces a varias personas. Es muy violento realmente, tienen canales de comunicación muy fuertes. Y Kevin, que es representante estudiantil, los había denunciado en varias ocasiones. Hace poco, menos de 2 o 3 semanas, uno de sus representantes agredió físicamente a Kevin. Yo puedo darles el video, que, además es público, pero esta vez a mí no me cabe la menor duda", añadió.



Torres explicó que ya fue instaurada la denuncia penal y que la Universidad Nacional adelanta actuaciones disciplinarias mientras colabora con las autoridades judiciales. Además, aseguró que los videos del ataque fueron incorporados bajo cadena de custodia como parte del material probatorio.

E hizo un llamado a la tolerancia a la diferencia de ideas, no solo por Kevin Arrigui sino por todos los miembros de la institución educativa, por lo que pidió que no se estigmatice a toda la comunidad del campus, pues muchos trabajan en pro a ser profesionales para Colombia.