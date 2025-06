¿Qué dice la Alcaldía de Bogotá sobre lanzacohetes hallados en el centro de la ciudad?

El presidente Gustavo Petro, denunció de nuevo este fin de semana supuestos planes para asesinarlo, tras el hallazgo de armamento en el centro de Bogotá que, según las autoridades locales, era obsoleto y pertenecía a un exmilitar que lo tiró a la basura.

Petro escribió sus denuncias en extensos mensajes en X luego de que varios medios nacionales informaran que en febrero pasado se encontraron dos lanzacohetes en una de las calles de acceso a la Casa de Nariño, el palacio presidencial.

El presidente cuestionó este domingo la versión oficial, que determinó que el armamento no era funcional y había sido desechado por una mujer con un familiar en las Fuerzas Militares: "No sé el objetivo de los antitanques y las versiones policiales no me convencen", dijo Petro.

Presidente Petro cuestiona resultados de investigaciones del intento de atentado del 20 de julio X: @petrogustavo

En reciente entrevista, César Restrepo, Secretario de Seguridad de Bogotá, se pronunció sobre el hallazgo de lanzacohetes en el centro de la ciudad, incidentes que han generado preocupación en cuanto a la seguridad del presidente Gustavo Petro.

Según Restrepo, el 19 de febrero del 2002, un habitante de calle encontró tubos que, aunque no eran armas completas, despertaron alarmas sobre su potencial uso.

Se aclaró que los lanzacohetes, específicamente del tipo RPG, son una parte del armamento militar que puede quedar desechada después de ejercicios o entrenamientos, y el manejo de estos residuos debe seguir un protocolo estricto.

Publicidad

"Las armas para que funcionen tienen que estar completas. Estos son solo tubos y su disposición es un asunto delicado que requiere investigación y protocolo de seguridad", explicó Restrepo.

Presidente Gustavo Petro cuestiona investigaciones sobre atentados Foto: Presidencia - Juan Cano

"El presidente de la República vive un altísimo riesgo y debe ser protegido, como lo indica la Ley", subrayó Restrepo al enfatizar la importancia de la seguridad en torno a las altas dignidades del Estado. En cuanto a la investigación, Restrepo aseguró que la Alcaldía no tiene injerencia en cuestiones militares ni en el manejo de la disciplina policial, aclarando que tales cuestiones son competencias de la Inspección General de la Policía Nacional.

Por otro lado, se abordó la posibilidad de que actores del narcotráfico pudieran estar involucrados en planes de atentados. Sin embargo, Restrepo enfatizó que no tenía información directa sobre tal conexión: "No he tenido información directa de que hay en este momento un atentado en particular contra el señor presidente, pero el riesgo siempre está presente".

Publicidad

Escuche aquí la entrevista: