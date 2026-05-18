¿Qué se sabe del paradero de Yulitxa Toloza? Nuevo hallazgo genera preocupación

Este lunes 18 de mayo, las autoridades finalmente encontraron el Chevrolet Sonic azul, de placas UCQ340, en el que fue transportada la estilista de 52 años Yulixa Consuelo Toloza luego de salir de un centro estético en el sur de Bogotá.

Yulixa fue vista por última vez tras someterse a un procedimiento estético de lipólisis en el establecimiento Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia. Sin embargo, después de su desaparición y con el paso de los días, su paradero aumentó la preocupación entre las autoridades.

Ahora, durante este lunes festivo, investigadores de la SIJIN y de inteligencia de la Policía Nacional de Colombia ubicaron el vehículo en Cúcuta, donde dos hombres fueron capturados.

Nuevo hallazgo genera preocupación en las autoridades

Tras encontrar el automotor, las autoridades capturaron a dos hombres de nacionalidad extranjera, quienes serían presuntamente los conductores encargados de trasladar el vehículo hasta Cúcuta. Según información revelada a Blu Radio, los sospechosos viajaban con la intención de ingresar a territorio venezolano.

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Ante esto, anteriormente salieron a la luz imágenes de la forma en que Yulixa fue sacada del establecimiento para luego ser ingresada al vehículo. De hecho, un testigo relató cómo ocurrió el momento: “La jalaban y la jalaban, los pies de la muchacha se le quedaban atrás”.

Pese a ello, los dos capturados no corresponderían a las personas que atendieron a la mujer en el centro estético. Las sospechas recaen sobre el esposo de la propietaria de Beauty Láser y un empleado del lugar. Además, la dueña habría abandonado el establecimiento en compañía de dos menores de edad.

Lo que genera preocupación entre las autoridades es el momento en que pudo haberse presentado el cambio de las personas que conducían el vehículo. A esto se suma la desaparición del DVR de las cámaras de seguridad del establecimiento, dispositivo que contenía evidencias del caso.

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¿Qué se sabe del paradero de Yulixa Toloza?

Tras la desaparición de Yulixa, familiares y amigas adelantaron búsquedas en las inmediaciones del río Tunjuelito, específicamente en el sector de Timiza.

Según declaraciones entregadas por una de sus amigas, la búsqueda se concentró en esta zona debido a testimonios que señalan que el establecimiento habría funcionado anteriormente cerca de ese punto de la ciudad.

La Policía Nacional de Colombia confirmó que el cuerpo o paradero de Yulixa aún no ha sido encontrado. Sin embargo, tras la captura de los hombres, esperan ubicar al personal relacionado con la estética y esclarecer qué ocurrió con la estilista.

