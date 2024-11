Ratifican que puente de la autonorte de Bogotá está en propiedad privada: podrían cerrarlo

El polémico pleito jurídico ligado al caso DMG podría llegar a su fin. Blu Radio conoció la resolución con la que se ratifica que el puente de la Autopista Norte con calle 191 en Bogotá quedaría totalmente cerrado por cuenta de un hecho de corrupción.

Antes que nada, es necesario entender que el centro del caso es el puente peatonal que conecta la Terminal de transportes del norte de Bogotá con la última estación de Transmilenio que se encuentra en esa zona de la ciudad. El pleito, que ya completa más de 15 años, se debe a que parte dicha infraestructura (1.050 mts2) fue construida en un lote privado conocido como “Las Mercedes”.

En su momento, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) desembolsó más de 500 millones de pesos a María Mercedes Perry, liquidadora de los bienes de DMG, y quien aseguraba que era dueña del predio. Sin embargo, el terreno pertenecía en realidad al empresario colombiano Carlos López, por lo que el Distrito le habría pagado a la persona equivocada y ese puente se habría construido bajo propiedad privada.

Ahora bien, tras años de lío jurídico, la Superintendencia de Notariado, mediante la resolución 11968 del 30 de octubre del 2024, negó la apelación de DMG con la que se pretendía expropiar esa franja del terreno para que quedara a nombre del Distrito. Es decir, la entidad consideró que el IDU no les pagó a los legítimos dueños, por lo que en estos momentos hay una invasión a la propiedad privada.

Blu Radio tuvo la oportunidad de hablar con el abogado de la defensa, Roberto Charris, quien aseguró que sobre la decisión no cabe ningún recurso.

“¿En estos momentos qué pasa? El IDU tendrá que cobrarle a la señora Perry, con intereses, y no amparar ni proteger una expropiación que ellos sabían que era ilegal (...) Yo les ofrecí, les dije: ‘Siéntense con mis clientes y arreglen’, pero no, la soberbia administrativa, pensando que todo estaba bien, cuando todo estaba mal”, dijo Charris.

¿Cuál es la salida que se propone?

Con toda esta situación, y para evitar que miles de ciudadanos terminen afectados en materia de movilidad, el abogado afirmó que los perjudicados se encuentran en total disposición para recibir el dinero que nunca percibieron. Además, reiteró que la entidad debe exigirle a la señora Perry, quien se hizo pasar como dueña del predio, que devuelva la cantidad desembolsada.

“En estos momentos, ellos (el Distrito) no son propietarios, eso es propiedad privada y los particulares no pueden invadirla. Por eso, vamos a pedir que se cierre el puente peatonal. Invito al IDU , el martes les mando una carta diciéndoles que nos sentemos a negociar. La ciudadanía no puede ser víctima de actos de corrupción como los que hizo la señora Perry”, dijo el abogado Charris.

El defensor advirtió que, en caso de que la entidad se mantenga firme en la decisión, tendrá que formular denuncias penales contra esos mismos funcionarios por invadir el territorio. De igual forma, Charris enfatizó que el cierre del puente de la Autopista Norte podría ser cuestión de semanas en lo que se adelante la tutela para proteger el derecho a la propiedad privada.

Por último, cabe agregar que Blu Radio intentó ponerse en contacto con los funcionarios del IDU para conocer su respuesta al polémico caso. Sin embargo, al momento de publicarse esta noticia, la entidad no emitió una respuesta, por lo que el bienestar de miles de ciudadanos aún está en veremos.